В Госдуме задумались о поддержке предприятий, поднявших зарплаты работникам





Депутаты Государственной Думы предложили поддержать работодателей, которые в период пандемии стараются увеличивать зарплаты сотрудникам. Идея прозвучала на «правительственном часе» с участием министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, которая проанализирует действия руководства компаний с миллиардной прибылью, выплачивающих своим работникам «минималку». Этой же группе планируется поручить обдумать возможные преференции для предпринимателей, которые повышают заработную плату регулярно и невзирая на пандемию ковида. Инициативу поддержал зампредседателя думского комитета по финансовому рынку Олег Савченко. «Хорошо, что есть у нас сознательные работодатели, но мы их должны поддержать делом, а не только словом. Это будет отличным примером для всех остальных», - подчеркнул депутат.

Нардепы также акцентировали внимание на том, что учет выплат руководящему составу при подсчете средних зарплат работников зачастую сильно искажает реальную картину. «Способы расчета средних зарплат нередко напоминают жонглирование цифрами, когда складывается заработок низового сотрудника и топ-менеджера и получается «средняя температура по больнице». Это неправильно, - считает Олег Савченко. - Кроме того, надо учитывать и региональные различия, и отраслевые - страна у нас большая, люди трудятся в самых разных секторах экономики. В первую очередь это нужно для более адекватной оценки происходящего на рынке труда».

Между тем, 7 декабря Госдума приняла в окончательном чтении закон, уточняющий порядок ежегодной индексации маткапитала и защищающий пенсионные накопления граждан. Теперь индексацию будут проводить с учетом фактической инфляции, а не прогнозной. Напомним, сейчас маткапитал на первого ребенка составляет 483 881,83 рубля, на второго - 639 431,83.

Также по новому закону в случае признания договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, страховщики должны возвращать сумму инвестиционного дохода.