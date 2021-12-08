Экономика

ВТБ: в Волгограде объем продаж автокредитов вырос на 20%

Экономика 08.12.2021 12:39 Новости компаний
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08.12.2021 12:39 Новости компаний


Клиенты ВТБ в Волгоградской области за январь-ноябрь заключили 1,2 тыс. сделок для покупки автомобилей на 1,2 млрд рублей, что на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Всего банк предоставил жителям страны 80 тыс. автокредитов на сумму свыше 92 млрд рублей (рост +33%).
По оценке ВТБ, российские заемщики за 11 месяцев этого года оформили более 930 тысяч автокредитов на 1 трлн рублей – это абсолютный рекорд, который в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период 2020 г. и на треть – за весь прошлый год. В декабре объем продаж на рынке может составить еще 100 млрд рублей – несмотря на дефицит автомобилей на рынке и рост цен. Согласно прогнозам ВТБ, по итогам года общий объем выдач почти на 50% превысит результат 2020 года, а количество кредитов перешагнет отметку 1 миллион.
Доля онлайн-заявок ВТБ на кредиты достигла 26%, увеличившись за год на 13 пп. В декабре банк планирует выдать автокредитов еще на 9 млрд рублей, нарастив по итогам года продажи на 26% в сравнении с результатом 2020 года.
Регионами-лидерами по объему продаж в ВТБ являются Москва и область (28,6 млрд рублей по итогам 11 месяцев), Санкт-Петербург и Ленобласть (10 млрд рублей), а также Краснодарский край (4,6 млрд рублей) и Республика Татарстан (3,5 млрд рублей). Размер среднего чека по сравнению с январем-ноябрем прошлого года вырос на 35% - до 1,1 млн рублей. Предпочтения по маркам автомобилей среди клиентов стабильны: в топ-3 популярных машин по-прежнему входят Lada, Kia и Hyundai.
На фоне дефицита новых автомобилей и роста цен, спрос клиентов сместился в сторону транспорта с пробегом. По итогам 11 месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили более 20 тысяч кредитов на автомобили с пробегом на сумму около 18 млрд рублей, что на 70% по объему превышает результат за аналогичный период прошлого года. В сегменте новых автомобилей банк выдал более 58 тысяч кредитов на новые машины, объем сделок за январь-ноябрь 2021 года перешагнул отметку в 74 млрд рублей, что на 20% больше показателя, зафиксированного по итогам января-ноября 2020 г.
«Динамика автомобильного рынка по-прежнему определяется сохраняющимся дефицитом предложения. В связи с этим мы считаем, что в декабре падение продаж легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств может составить, как и  в ноябре, около 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С учетом сильного восстановительного роста в начале года такой прогноз предполагает, что по итогам всего 2021 года рынок все равно останется в небольшом плюсе – рост продаж составит около 4% по отношению к прошлому году. При этом ожидаемое нами сохранение дефицита автомобилей указывает на вероятное сохранение негативной динамики рынка как минимум в первые месяцы следующего года. Как следствие, рост себестоимости в сочетании с недостаточным предложением приведут к тому, что в ближайшие месяцы средние цены на автомобили будут по-прежнему расти быстрее инфляции, в том числе за счет увеличения доли более дорогих автомобилей с дополнительными опциями в общей структуре продаж», - комментирует аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.
«Рост объемов рынка автокредитования мы связываем как с эффектом низкой базы, вызванным пандемией и периодом самоизоляции прошлой весной, так и с высоким спросом в первой половине года из-за изменения цен на автомобили. Учитывая естественный рост стоимости транспортных средств, банки все активнее переключаются на кредитование покупки машин с пробегом, что в перспективе поможет сделать продажи в этом сегменте более цивилизованными, а условия таких сделок – прозрачными. ВТБ со своей стороны активно развивает беззалоговое кредитование. В рамках программы можно за несколько минут получить средства на покупку любого автомобиля или моторизированной техники, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. Это особенно актуально для клиентов, планирующих приобрести машину с пробегом", - заявил начальник управления организации продаж автокредитов, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.
В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 5,5% на срок до семи лет (при условии получения зарплаты на карту ВТБ и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита), максимальная сумма займа составляет 7 млн рублей. В рамках программы "Деньги на руки" клиент может приобрести любой автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. Кредит доступен без первого взноса в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. При сумме кредита до 1,5 млн рублей подтверждения дохода не требуется.

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