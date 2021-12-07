Экономика

ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay

Экономика 07.12.2021 14:07 Новости компаний
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07.12.2021 14:07 Новости компаний


ВТБ и крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries объявляют о партнерстве и запуске новой системы платежных сервисов VTB Pay. Благодаря новому сервису у пользователей Wildberries появится еще один удобный платежный инструмент от одного из крупнейших банков страны. Как ожидают в компаниях, в ближайший год им воспользуются до 4 млн человек
Использование VTB Pay обеспечит клиентам маркетплейса безопасную оплату покупок без дополнительных подтверждений проводимой операции. Пользователю достаточно один раз привязать карту ВТБ в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Wildberries. 
Интеграция нового платежного инструмента на собственную торговую площадку и в действующую программу лояльности позволит Wildberries сократить расходы на прием платежей, а также повысить их конверсию.
«Открытое партнерство ВТБ с лидерами рынка в разных сферах позволяет разрабатывать и предлагать клиентам самые современные услуги и сервисы. Мы отмечаем колоссальный интерес рынка к различным инновациям в области платежных решений – это и бизнес, заинтересованный в сокращении расходов, и клиенты, желающие оплачивать покупки максимально быстро и безопасно. Запуск VTB Pay совместно с Wildberries, я уверен, станет новым этапом в развитии ритейла в нашей стране», - сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
«Wildberries предлагает своим покупателям широкий спектр российских платежных инструментов, в том числе Систему быстрых платежей, МИР и другие. ВТБ является одним из ключевых финтех-игроков нашей страны, который активно развивается и предлагает современные решения пользователям. Интеграция VTB Pay от нашего партнера – банка ВТБ – позволит предоставить россиянам еще один удобный платежный инструмент на Wildberries», — комментирует запуск сервиса основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.
На первом этапе VTB Pay будет доступен только в рамках онлайн-ресурсов партнеров ВТБ действующим клиентам банка. В течение следующего года его функционал будет расширен новыми сервисами – в том числе возможностью открыть счет клиентам других банков. Реализация в 2022 году новых возможностей платежного сервиса позволит ВТБ и Wildberries предложить покупателям дополнительную скидку при оплате покупок с помощью VTB Pay на торговой площадке. Таким образом, покупатели получат самый экономически выгодный платежный инструмент.  
Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает 18 стран: Россия, США, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан и другие. Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96% и достиг 437,2 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 3 млн заказов, аудитория онлайн-ритейлера - свыше 92 млн человек.
Компания занимает 1-е место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета». Пять лет года подряд Wildberries является крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж согласно данным аналитического агентства Data Insight. Wildberries входит в десятку крупнейших интернет-ресурсов России по посещаемости по данным SimilarWeb.

 

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