Экономика

Банк «Открытие»: в следующем году можно ожидать плавного снижения нефтяных цен

Экономика 06.12.2021 15:48
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06.12.2021 15:48


Руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина о ценах на нефть.
Министерский комитет ОПЕК+ на встрече 2 декабря решил оставить без изменения планы по постепенному наращиванию добычи, в январе будут добавлены на рынок еще 400 тысяч баррелей в день. Это решение полностью совпало с нашими ожиданиями, хотя рынок рассчитывал на более консервативное решение. В связи с этим показательна реакция на слова в первых комментариях с заседания о том, что Россия рекомендует наращивать добычу – на этой новости цены упали ниже 66 долларов за баррель. Затем достаточно быстро восстановились, поскольку разобрались, что речь идет не о дополнительном повышении, а о приверженности ранее достигнутым соглашениям.
ОПЕК+ в последнее время старается не делать резких движений и максимально соблюдать ранее достигнутые договоренности. Пока практика показывает, что эта стратегия приносит свои плоды и убирает излишнюю волатильность рынка. С другой стороны, альянс на каждом заседании подчеркивает, что оставляет за собой право реагировать в любую сторону на существенное изменение условий на рынке и адаптировать свою политику под них. Так, на декабрьском заседании было решено внимательно смотреть за развитием ситуации с новым штаммом.
Объемы нефти, выпускаемые из стратегического резерва США, не столь велики для мирового рынка нефти и поэтому не оказывают существенного влияния ни на цены, ни на политику ОПЕК+ по увеличению добычи. На появление новостей в ту или иную сторону волатильность повышается, но дальше стабилизируется.
Цена 70 долларов за баррель достаточно комфортна как для производителей нефти, так и для потребителей. Выше нее, особенно за уровень 80 долларов, спрос начинает замедляться, а также повышается и без того высокое инфляционное давление. Коррекция цен на нефть в диапазон 65-70 долларов за баррель была бы сейчас очень выгодна мировой экономике. Большинству стран ОПЕК+ цена нефти в этом диапазоне также комфортна, в идеале при условии восстановления объемов добычи. В бюджет России, например, на 2022 год заложена цена 62,2 доллара за марку Юралс. Все, что выше этой цены, является комфортным уровнем для России.
Наш текущий базовый сценарий не предусматривает апокалипсиса от омикрона, и в этом случае до конца года мы ждем возвращения цен в диапазон 75-80 долларов за баррель Брент. В январе 2022 года можно ожидать того же уровня, но к концу следующего года, по нашим оценкам, баррель нефти марки Брент будет стоить около 70 долларов. Существенные негативные новости по эпидемиологической обстановке и ограничению перемещения могут негативно повлиять на цены.

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