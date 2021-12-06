Происшествия 06.12.2021 15:49
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06.12.2021 15:49
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела неизвестного мужчины в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СКР по региону Дарья Буянова.
Мужчину без признаков жизни обнаружили неподалеку от стрелкового комплекса на улице Землячки в Дзержинском районе. По словам очевидцев, на нем не было верхней одежды и обуви. Прибывшие следователи не обнаружили повреждений на теле мужчины, которые бы указывали на насильственную смерть. Личность мужчины пока не установлена.
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