Экс-полицейского осудят за попытку получения крупной взятки в Волгограде





Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего бывшего начальника отделения 8 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области , который, по версии следствия, вымогал взятку в размере 600 тысяч рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» помощник прокурора региона Оксана Черединина, после возбуждения уголовного дела полицейский был уволен со службы по дискредитирующим основаниям.

По версии следствия, обвиняемый 8 февраля этого года, зная о проведении процессуальной проверки в отношении одного гражданина по факту искажения в производственных масштабах показаний счетчиков по электроэнергии, предложил тому прекратить избавить его от неприятностей за денежное вознаграждение. Он заверил, что деньги предназначались для передачи в качестве взятки сотрудникам полиции, которые проводили проверку. Мужчина согласился с выдвинутыми условиями, однако деньги экс-полицейскому так и не передал. Свою вину обвиняемый не признает.

Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд. Бывший страж порядка обвиняется в ч.5 ст.291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.











