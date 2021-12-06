Расследования

Волгоградец зверски расправился со своей супругой в ванной

Расследования 06.12.2021 12:42
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06.12.2021 12:42


Следственный отдел Советского района возбудил уголовное дело на 53-летнего местного жителя, который в ходе ссоры жестоко расправился со своей бывшей женой. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СК России по региону Дарья Буянова, крики о помощи 46-летней женщины услышали соседи, которые и сообщили о случившемся в правоохранительные органы. 
По данным следствия, 3 декабря этого года мужчина пришел к дому своей бывшей супруги для выяснений отношений. Однако женщина отказалась пускать подозреваемого в свою квартиру. Однако мужчина разбил окно в коридоре, через которое и проник  в дом. Он затащил несчастную  в ванную комнату и, вооружившись топором и кухонным ножом, стал наносить женщине страшные удары. 
Подозреваемый задержан и арестован. Он признал свою вину. 

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