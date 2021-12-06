Волгоградец зверски расправился со своей супругой в ванной





Следственный отдел Советского района возбудил уголовное дело на 53-летнего местного жителя, который в ходе ссоры жестоко расправился со своей бывшей женой. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СК России по региону Дарья Буянова, крики о помощи 46-летней женщины услышали соседи, которые и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

По данным следствия, 3 декабря этого года мужчина пришел к дому своей бывшей супруги для выяснений отношений. Однако женщина отказалась пускать подозреваемого в свою квартиру. Однако мужчина разбил окно в коридоре, через которое и проник в дом. Он затащил несчастную в ванную комнату и, вооружившись топором и кухонным ножом, стал наносить женщине страшные удары.

Подозреваемый задержан и арестован. Он признал свою вину.



