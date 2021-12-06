Волгоградец в погоне за сексом потерял 58 тысяч рублей





Под предлогом оказания интим-услуг мошенница похитила у волгоградца более 58 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД Волгограда, на удочку попался 38-летний житель Красноармейского района, который увидел в интернете объявление об оказании услуг интимного характера и решил воспользоваться ими. В телефонном разговоре неизвестная женщина пообещала назвать адрес, но сначала попросила внести предоплату.

Когда волгоградец перевел деньги на указанный счет, незнакомка перезвонила и сообщила, что необходимо выполнить еще несколько денежных переводов. Перечислив в общей сложности 58 600 рублей, мужчина стал предпринимать многочисленные попытки связаться по тому же номеру телефона, но они оказались безуспешными.

С заявлением о мошенничестве потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступницы.



