Волгоградец в погоне за сексом потерял 58 тысяч рублей

Происшествия 06.12.2021 11:56
0
06.12.2021 11:56
Под предлогом оказания интим-услуг мошенница похитила у волгоградца более 58 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД Волгограда, на удочку попался 38-летний житель Красноармейского района, который увидел в интернете объявление об оказании услуг интимного характера и решил воспользоваться ими. В телефонном разговоре неизвестная женщина пообещала назвать адрес, но сначала попросила внести предоплату.
Когда волгоградец перевел деньги на указанный счет, незнакомка перезвонила и сообщила, что необходимо выполнить еще несколько денежных переводов. Перечислив в общей сложности 58 600 рублей, мужчина стал предпринимать многочисленные попытки связаться по тому же номеру телефона, но они оказались безуспешными.
С заявлением о мошенничестве потерпевший обратился с заявлением в полицию.
Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступницы.
Реклама
В Волгограде угнали два авто советского автопрома06.12.2021 11:33
Происшествия 06.12.2021 11:33
Со снежных трасс в Волгоградской области слетели две машины06.12.2021 10:31
Происшествия 06.12.2021 10:31
Под Волгоградом из-за выезда на встречку пострадали двое взрослых и ребенок06.12.2021 10:13
Происшествия 06.12.2021 10:13
В Волгограде на поврежденной подстанции пострадал сварщик05.12.2021 13:44
Происшествия 05.12.2021 13:44
Гигантская пробка из фур парализовала трассу «Волгоград – Саратов»05.12.2021 13:43
Происшествия 05.12.2021 13:43
На трассе в Волгоградской области пострадал ребенок в опрокинувшейся легковушке05.12.2021 10:07
Происшествия 05.12.2021 10:07
В Волгограде иномарка сбила двух пешеходов, один скончался05.12.2021 09:34
Происшествия 05.12.2021 09:34
В Волгограде «КамАЗ» столкнулся с такси04.12.2021 10:46
Происшествия 04.12.2021 10:46
В Волгоградской области бездомный ограбил магазин во время запоя04.12.2021 09:57
Происшествия 04.12.2021 09:57
В центре Волгограда нашли 250-килограммовую авиабомбу03.12.2021 16:49
Происшествия 03.12.2021 16:49
Волгоградская пенсионерка лишилась 4 миллионов в состоянии паники03.12.2021 12:59
Происшествия 03.12.2021 12:59
В Волгограде разыскивают скрывшихся участников ДТП03.12.2021 12:25
Происшествия 03.12.2021 12:25
Подозреваемых в вымогательстве и похищении людей задержали в Волжском03.12.2021 10:16
Происшествия 03.12.2021 10:16
В Дзержинском районе Волгограда произошел взрыв на подстанции03.12.2021 09:05
Происшествия 03.12.2021 09:05
Под Волгоградом вооруженная женщина-полицейский задержала дерзкого гонщика (ВИДЕО)02.12.2021 22:38
Происшествия 02.12.2021 22:38
Реклама