Экономика

Герман Греф: «Самое важное — это инвестиции в человека»

Экономика 06.12.2021 13:02 Новости компаний
0
06.12.2021 13:02 Новости компаний


Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в пленарном заседании «Форума России: определяя будущее». Мероприятие состоялось в рамках всемирной выставки «Экспо-2020», которая проходит в Дубае. Сбер является титульным партнёром российской части выставки.
Участники дискуссии обсудили перспективы мировой и отечественной экономики и наиболее привлекательные для инвестирования направления, проекты и технологии, позволяющие успешно преодолевать геополитические, социальные и экономические вызовы, включая пандемию COVID-19.
Предсказать развитие мировой экономики не то что на десятилетия, но даже на годы вперёд крайне сложно, ведь всё меняется чрезвычайно быстро, отметил Герман Греф. Поэтому нужно обсуждать, какими должны быть люди, компании, институты и государства, чтобы независимо от того, как меняется экономика, мы бы могли к ней приспосабливаться.
Технологии — это главный тренд сегодня, который показывает, как будет меняться мир, подчеркнул Герман Греф. Человек не в состоянии развиваться в том темпе, в котором развиваются технологии, — и это ключевое противоречие. В результате компании и страны сталкиваются со структурной безработицей и глобальным дефицитом кадров, который будет нарастать. Поэтому самое важное в текущих условиях — это человеческий капитал, инвестиции в человека.
Герман Греф, президент, Председатель Правления Сбербанка:"Сегодня человек должен быть стрессоустойчивым и иметь развитые soft skills. Поэтому персонализация всего — коммерческих услуг, здравоохранения, образования — это глобальный тренд. Необходима подготовка людей, способных очень быстро и гибко меняться к условиям меняющегося мира".
Россия несёт для инвесторов колоссальные возможности в силу отсутствующей должной конкуренции в целом ряде секторов и, как следствие, высокой нормы прибыли, рассказал Герман Греф. К примеру, отдача на капитал в финансовом секторе в России в два раза выше, чем в Европе. Огромные возможности даёт сельское хозяйство, имеющее большой потенциал внедрения высоких технологий. Резко возрастает в условиях зелёного перехода значение транспортной логистики, ведь транспортные пути через российский север становятся жизненно значимыми для всего мира: это позволяет совершенно по-другому соединить континенты. Очень большую отдачу на капитал можно зарабатывать в хайтеке, поскольку в России успешно развиваются не только глобальные, но и национальные платформы, в том числе электронной коммерции.
При этом, по мнению Германа Грефа, в России ещё сохраняется возможность инвестиций в традиционные области энергетики, ведь в ближайшие 15-20 лет они сохранят свою актуальность. И у России есть огромные возможности для развития возобновляемых источников энергии. В Сбере оценивают объём необходимых до 2050 года инвестиций в зелёный переход в 1 трлн долларов, и 800 млрд долларов из них можно найти внутри страны за счёт развития лесных массивов и иных возможностей продажи квот парниковых газов на внутреннем и внешнем рынках.
"России предстоит очень серьёзная трансформация, но она же открывает огромные возможности. Капитал всегда смотрит на соотношение риска и прибыли, и ближайшее десятилетие Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире с учётом текущих тенденций", - отметил Герман Греф
С докладами на пленарной сессии также выступили: Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ; Тани бин Ахмед Аль Зайуди, государственный министр внешней торговли Объединённых Арабских Эмиратов; Султан Ахмед Бин Сулайем, председатель и главный исполнительный директор DP World; Алексей Лихачёв, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»; Назим Эфендиев, генеральный директор УК «Металлоинвест»; Александр Шульгин, генеральный директор Ozon.
«Форум России: определяя будущее» (Russia Forum: Driving the Future) посвящён международному и российско-арабскому сотрудничеству в области экономики и инвестиций. В рамках мероприятия, которое проводится при поддержке Фонда Росконгресс, проходит обсуждение инвестиционных возможностей в России и презентации флагманских проектов, направленных на внедрение новых технологий, развитие инновационных бизнес-моделей и услуг в сфере энергетики, здравоохранения, туризма, информационных технологий, транспорта и финансов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
06.12.2021 18:46
Экономика 06.12.2021 18:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 17:20
Экономика 06.12.2021 17:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 15:48
Экономика 06.12.2021 15:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 14:21
Экономика 06.12.2021 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 13:23
Экономика 06.12.2021 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 11:23
Экономика 06.12.2021 11:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 11:21
Экономика 06.12.2021 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2021 18:04
Экономика 03.12.2021 18:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.12.2021 13:09
Экономика 03.12.2021 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2021 11:42
Экономика 03.12.2021 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2021 10:40
Экономика 03.12.2021 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2021 10:10
Экономика 03.12.2021 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2021 09:23
Экономика 03.12.2021 09:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2021 20:17
Экономика 02.12.2021 20:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2021 17:04
Экономика 02.12.2021 17:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:50
«Гонконгский» грипп выявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:35
Wink поздравляет со 100-летием Санкт-Петербургскую филармонию и эксклюзивно показывает фильм «Соло для зала с оркестром»Смотреть фотографии
17:24
Многодетные годами ждут земельные участки в Заволжье Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:24
Коронавирус унес жизнь 28-летней волгоградки с болезнью сердцаСмотреть фотографии
17:07
Лишили звания и свободы: в Волгограде не нашли оправдания подкинувшим наркотик полицейскимСмотреть фотографии
16:44
Повышение квалификации и новые профессии – что волгоградцы изучают онлайнСмотреть фотографии
16:43
На дорогах Волгоградской области ухудшилась видимость из-за туманаСмотреть фотографии
16:16
Бочаров вручил митрополиту Герману высшую награду Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:49
Тело неизвестного мужчины без обуви и верхней одежды нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:45
Чиновников в волгоградской глубинке обязали раскошелиться на защиту школ от терроризмаСмотреть фотографии
15:03
Экс-полицейского осудят за попытку получения крупной взятки в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:54
Артем Куликов стал главным тренером волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
12:42
Волгоградец зверски расправился со своей супругой в ваннойСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области 118 антимасочников нарвались на штрафыСмотреть фотографии
12:15
Оперштаб раскрыл убийственную статистику одного дня коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:56
Волгоградец в погоне за сексом потерял 58 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде угнали два авто советского автопромаСмотреть фотографии
11:29
В волгоградских больницах освободились 1700 ковидных коекСмотреть фотографии
10:31
Со снежных трасс в Волгоградской области слетели две машиныСмотреть фотографии
10:13
Под Волгоградом из-за выезда на встречку пострадали двое взрослых и ребенокСмотреть фотографии
09:50
У волгоградских перевозчиков аннулировали лицензии в Москве и ПодмосковьеСмотреть фотографии
09:00
«Диалоги об искусстве»: Волгоградский государственный институт искусств и культуры реализовал крупный международный проектСмотреть фотографии
08:45
«Всю жизнь спасала других»: в Волгограде умерла врач-реаниматологСмотреть фотографии
19:04
Бюджет волгоградского СК «Ротор» составил за год 830 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:32
Пациенты взыскали с волгоградского ковидария расходы на лекарстваСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде «шоколадного» воришку отправили на обязательные работыСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде на поврежденной подстанции пострадал сварщикСмотреть фотографии
13:43
Гигантская пробка из фур парализовала трассу «Волгоград – Саратов»Смотреть фотографии
12:50
Зима по расписанию: в Волгоградской области намело первые сугробы (ФОТО)Смотреть фотографии
12:20
В Волгоградской области статистика заболевших COVID-19 идет на спадСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 