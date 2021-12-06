Со снежных трасс в Волгоградской области слетели две машины





В Волгоградской области в двух ДТП на заснеженных трассах пострадали три человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, аварии произошли в Даниловском и Фроловском районах региона, где накануне целый день шел снег. Так, на трассе «Михайловка-Даниловка-Котово» автомобиль «Киа Рио», за рулем которого находилась 41-летняя женщина, вылетел с трассы. В результате пострадала 16-летняя пассажирка авто.





Во Фроловском районе при аналогичных обстоятельствах пострадали 63-летний водитель «Лады Приоры» и его 63-летняя пассажирка. ДТП случилось накануне днем на автодороге «Фролово-Камышин». Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего машина вылетела в левый кювет.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.