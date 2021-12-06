Под Волгоградом из-за выезда на встречку пострадали двое взрослых и ребенок

Происшествия 06.12.2021 10:13
0
06.12.2021 10:13
Трое человек, среди которых 13-летняя девочка, пострадали в аварии на трассе "Сызрань - Саратов – Волгоград" в Дубовском районе. Как сообщили в региональном главке МВД, на 631 км автодороги 40-летний житель Ставропольского края, управляя автомашиной "Лада Веста", выехал на полосу встречного движения через сплошную линию разметки и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении машиной Renault SR. В результате пострадали 40-летний водитель и девочка-подросток из Renault и 34-летняя пассажирка "Лады".
Реклама
Волгоградец в погоне за сексом потерял 58 тысяч рублей06.12.2021 11:56
Происшествия 06.12.2021 11:56
В Волгограде угнали два авто советского автопрома06.12.2021 11:33
Происшествия 06.12.2021 11:33
Со снежных трасс в Волгоградской области слетели две машины06.12.2021 10:31
Происшествия 06.12.2021 10:31
В Волгограде на поврежденной подстанции пострадал сварщик05.12.2021 13:44
Происшествия 05.12.2021 13:44
Гигантская пробка из фур парализовала трассу «Волгоград – Саратов»05.12.2021 13:43
Происшествия 05.12.2021 13:43
На трассе в Волгоградской области пострадал ребенок в опрокинувшейся легковушке05.12.2021 10:07
Происшествия 05.12.2021 10:07
В Волгограде иномарка сбила двух пешеходов, один скончался05.12.2021 09:34
Происшествия 05.12.2021 09:34
В Волгограде «КамАЗ» столкнулся с такси04.12.2021 10:46
Происшествия 04.12.2021 10:46
В Волгоградской области бездомный ограбил магазин во время запоя04.12.2021 09:57
Происшествия 04.12.2021 09:57
В центре Волгограда нашли 250-килограммовую авиабомбу03.12.2021 16:49
Происшествия 03.12.2021 16:49
Волгоградская пенсионерка лишилась 4 миллионов в состоянии паники03.12.2021 12:59
Происшествия 03.12.2021 12:59
В Волгограде разыскивают скрывшихся участников ДТП03.12.2021 12:25
Происшествия 03.12.2021 12:25
Подозреваемых в вымогательстве и похищении людей задержали в Волжском03.12.2021 10:16
Происшествия 03.12.2021 10:16
В Дзержинском районе Волгограда произошел взрыв на подстанции03.12.2021 09:05
Происшествия 03.12.2021 09:05
Под Волгоградом вооруженная женщина-полицейский задержала дерзкого гонщика (ВИДЕО)02.12.2021 22:38
Происшествия 02.12.2021 22:38
Реклама