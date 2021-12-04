В Волгограде «КамАЗ» столкнулся с такси

Происшествия 04.12.2021 10:46
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04.12.2021 10:46
Столкновение автомобиля «КамАЗ» с такси произошло в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате пострадал 58-летний водитель легковушки.
По предварительным данным, напротив дома №19Б на проезде Дорожников водитель «КамАЗа» с полуприцепом совершил столкновение с Renault Logan, водитель которой выполнял разворот. В результате таксист получил травмы и был госпитализирован.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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