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Успеть переобуться выгодно: сезонный шиномонтаж от 1775 рублей

Полезно знать 02.12.2021 13:10 Реклама
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02.12.2021 13:10 Реклама


Каждый автовладелец должен позаботиться о смене летней резины на зимнюю  на своем автомобиле до начала заморозков. Это позволит обезопасить себя и других участников дорожного движения.
Сервисный центр «Волга-Раст-Октава» предлагает своим клиентам воспользоваться выгодной акцией по замене шин.
Стоимость шиномонтажа  составляет  от  1775  рублей (кроме низкопрофильной резины и колес размером больше 18'')*.
В  стоимость входит:
• Снятие-установка 4-х колес
• Шиномонтаж 4-х колес
• Балансировка 4-х колес
• Мойка снятых колес
• Стоимость балансировочных грузов
Дополнительно клиент получает бонусы на следующие виды работ:
• Мойка и уборка автомобиля
• Проверка состояния тормозных колодок и дисков (для дисковых  тормозов)
При замене тормозных колодок в день проведения шиномонтажа по рекомендациям сервиса, скидка на работы составит  10% , скидка на запчасти -20%.
Срок действия акции – с 01.11.2021г. по 31.12.2021г.
* Стоимость шиномонтажа на Ваш автомобиль уточняйте у сотрудников сервиса.
Низкопрофильной называется резина, у которой отношение высоты профиля (поперечного сечения) к его ширине составляет менее  55%.
Подробности по телефону (8442) 55-24-55. Требуется предварительная запись.

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