Успеть переобуться выгодно: сезонный шиномонтаж от 1775 рублей





Каждый автовладелец должен позаботиться о смене летней резины на зимнюю на своем автомобиле до начала заморозков. Это позволит обезопасить себя и других участников дорожного движения.

Сервисный центр «Волга-Раст-Октава» предлагает своим клиентам воспользоваться выгодной акцией по замене шин. предлагает своим клиентам воспользоваться выгодной акцией по замене шин.

Стоимость шиномонтажа составляет от 1775 рублей (кроме низкопрофильной резины и колес размером больше 18'')*.

В стоимость входит:

• Снятие-установка 4-х колес

• Шиномонтаж 4-х колес

• Балансировка 4-х колес

• Мойка снятых колес

• Стоимость балансировочных грузов

Дополнительно клиент получает бонусы на следующие виды работ:

• Мойка и уборка автомобиля

• Проверка состояния тормозных колодок и дисков (для дисковых тормозов)

При замене тормозных колодок в день проведения шиномонтажа по рекомендациям сервиса, скидка на работы составит 10% , скидка на запчасти -20%.

Срок действия акции – с 01.11.2021г. по 31.12.2021г.

* Стоимость шиномонтажа на Ваш автомобиль уточняйте у сотрудников сервиса.

Низкопрофильной называется резина, у которой отношение высоты профиля (поперечного сечения) к его ширине составляет менее 55%.

Подробности по телефону (8442) 55-24-55. Требуется предварительная запись.