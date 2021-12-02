В жилом доме под Волгоградом рано утром загорелись балконы

Происшествия 02.12.2021 09:47
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02.12.2021 09:47
Один человек пострадал в результате пожара в многоквартирном доме в Волжском. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 3:20 на улице Коммунистической в четырехэтажном многоквартирном доме загорелись два балкона. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты потушили возгорание за 15 минут. Причины пожара выясняются.
Как уточнили в экстренных службах, с места происшествия в больницу был госпитализирован 33-летний мужчина.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
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