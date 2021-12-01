Зазевавшийся пешеход погиб под колесами фуры на юге Волгограда

Происшествия 01.12.2021 21:57
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01.12.2021 21:57
Мужчину, личность которого устанавливается, насмерть сбил грузовой автомобиль International на улице Песчаной в Кировском районе Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, минувшим вечером водитель фуры ехал в Красноармейский район, когда напротив дома №19 по улице Песчаной на дорогу в неположенном месте вышел пешеход. Дальнобойщик не успел затормозить, оказавшийся под колесами пешеход получил смертельные травмы и скончался до приезда бригады скорой помощи.
На месте работают сотрудники ГИБДД и оперативная группа районного отдела полиции.
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