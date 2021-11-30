



Центральный районный суд Волгограда вынес приговор двоим сотрудницам компании, которая снабжает оборудованием и материалами специалистов стоматологической отрасли региона. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, женщины признаны виновными по ч.2 ст.238.1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок).

Судом установлено, что в марте 2020 года генеральный директор ООО "Ультарастом" Ксения Рева и менеджер фирмы Анастасия Марментьева, вступив между собой в преступный сговор, осуществили сбыт фальсифицированных медицинских изделий на общую сумму 103 494 рубля, использовав при этом логотип известной торговой марки. Так, они продавали материал стоматологический реставрационный универсальный и адгезив стоматологический.

Согласно заключению экспертизы, медицинские изделия, реализованные подсудимыми, представляли потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Подсудимые полностью признали вину. Рева осуждена к 4 годам лишения свободы условно, а Марментьевой назначено 4 года 2 месяца лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



