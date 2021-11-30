Под Волгоградом пациентка с пистолетом напала на врача-терапевта

Происшествия 30.11.2021 09:35
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30.11.2021 09:35
Полицейские задержали 36-летнюю жительницу Волгоградской области, которая угрожала пистолетом врачу. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, инцидент произошел 27 ноября в Иловлинском районе. Сельская жительница пришла на прием к 50-летней врачу-терапевту. Не желая стоять в очереди, женщина стала нецензурно выражаться. Терапевт сделал ей замечание, после чего подозреваемая вытащила из сумки предмет похожий на пистолет и стала угрожать убийством медицинскому работнику. Восприняв реально ее намерения, доктор обратился в полицию.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Ей грозит до двух лет лишения свободы. Известно, что женщина имеет судимость. В содеянном она созналась.
Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, изъятый у подозреваемой предмет оказался стартовым спортивным пистолетом. Из-за отсутствия отдельных запчастей он не пригоден для стрельбы.
В настоящее время сотрудниками дознания проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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