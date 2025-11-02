15-летняя девочка угнала «шестерку» в Волгоградской области





15-летняя школьница угнала автомобиль своего опекуна и теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы. С заявлением об угоне ВАЗ-21061 в полицию обратился 59-летний житель Еланского района. Он сообщил, что со двора его дома машина исчезла 20 октября.

Автомобиль удалось быстро найти – он находился на одной из улиц поселка. А вскоре выяснилось, что угонщицей является 15-летняя опекаемая потерпевшего. Она созналась в содеянном и пояснила, что решила покататься. Проехав несколько километров, она бросила машину у обочины.



- В отношении подозреваемой дознавателем отдела МВД России по Еланскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ – «Угон, то есть неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - заявили в ГУ МВД по Волгоградской области.



Фото V102.RU (архив)

