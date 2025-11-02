Происшествия

15-летняя девочка угнала «шестерку» в Волгоградской области

Происшествия 02.11.2025 09:00
0
02.11.2025 09:00


15-летняя школьница угнала автомобиль своего опекуна и теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы. С заявлением об угоне ВАЗ-21061 в полицию обратился 59-летний житель Еланского района. Он сообщил, что со двора его дома машина исчезла 20 октября.

Автомобиль удалось быстро найти – он находился на одной из улиц поселка. А вскоре выяснилось, что угонщицей является 15-летняя опекаемая потерпевшего. Она созналась в содеянном и пояснила, что решила покататься. Проехав несколько километров, она бросила машину у обочины.

- В отношении подозреваемой дознавателем отдела МВД России по Еланскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ – «Угон, то есть неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - заявили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Фото V102.RU (архив)

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
02.11.2025 09:00
Происшествия 02.11.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2025 17:34
Происшествия 01.11.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2025 11:01
Происшествия 31.10.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2025 15:22
Происшествия 30.10.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2025 13:20
Происшествия 30.10.2025 13:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2025 13:09
Происшествия 30.10.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2025 10:50
Происшествия 30.10.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2025 10:28
Происшествия 30.10.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2025 20:50
Происшествия 29.10.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2025 18:35
Происшествия 29.10.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2025 19:18
Происшествия 28.10.2025 19:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2025 11:11
Происшествия 28.10.2025 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2025 08:46
Происшествия 28.10.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2025 21:59
Происшествия 27.10.2025 21:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2025 18:34
Происшествия 27.10.2025 18:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:44
За пять минут тоже платить? Отвечаем на самые популярные вопросы о платных парковках ВолгоградаСмотреть фотографии
10:17
Почетный гражданин Волжского Геннадий Филимонов скончался на 86-м годуСмотреть фотографии
09:47
Половина волгоградцев привилась от гриппаСмотреть фотографии
09:31
Волгоградец сгорел в доме из-за неисправного обогревателяСмотреть фотографии
09:00
15-летняя девочка угнала «шестерку» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
9 летевших на энергообъекты БПЛА сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:51
Заморозки до -5 и гололед обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:58
Военные отразили атаку БПЛА на энергообъекты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:43
Волгоградстат подсчитал количество жителейСмотреть фотографии
06:18
Рейсы из Антальи и Дубая на много часов задержаны в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:08
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 8-часового запретаСмотреть фотографии
22:33
Росавиация закрыла небо над Волгоградом, объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:28
Слушания по делу Шыхалиева назначили на конец ноября в КраснодареСмотреть фотографии
21:10
Серия вспышек на Солнце обеспечит головную боль волгоградцамСмотреть фотографии
20:31
Селян под Волгоградом 6 ноября оставят без телепередачСмотреть фотографии
20:21
135 лет с чистой водой: в Волгограде чествуют лучших сотрудников ВодоканалаСмотреть фотографии
19:49
Олигарха Качуровского приговорили к трем с половиной годам «строгача»Смотреть фотографии
19:14
«Ротор» в Волгограде сыграет с тульским «Арсеналом»Смотреть фотографии
18:54
«Привезли прицеп мусора»: жителям Палласовки навалили кучу после просьб об ощебенении улицыСмотреть фотографии
18:49
День народного единства в городах и селах Волгоградской области: полная программаСмотреть фотографии
18:06
Автограф-сессия со звездами кино Иваном Жвакиным и Владом Терских прошла в ВолжскомСмотреть фотографии
17:34
«Внезапно стало плохо»: 70-летняя водитель трамвая умерла на рабочем месте в ВолжскомСмотреть фотографии
16:34
«Рад, что прославлю город-герой»: школьники России будут слушать песню волгоградца вместо звонковСмотреть фотографии
16:16
Участника СВО с позывным «Дисней» похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:03
Сроки индексации тарифов на электричество перенесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
В Урюпинске высадили Аллею Единства из молодых яблоньСмотреть фотографии
15:36
Суд рассмотрит дело о смертельной прогулке на катере в Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградским железнодорожникам проиндексируют зарплаты на 5,12%Смотреть фотографии
14:56
В Котово детсад второй день остается без теплаСмотреть фотографии
14:11
В ЛНР Кириенко показали отстроенную волгоградцами площадь Героев СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 