В Волжском осудили студентку за попытку сдать сессию за взятку





Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор по делу о покушении на взятку в отношении бывшей студентки филиала ВолГУ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, девушка, являясь абитуриенткой филиала, в конце декабря 2019 года попыталась дать взятку преподавателям через посредника за хорошие оценки по экзаменам и зачетам. При этом она даже не хотела сама присутствовать на сессии. Однако девушку разоблачили.

Свою вину она полностью признала. Приговором суда она осуждена по трем эпизодам по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ – за покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно. Приговор суда в законную силу не вступил.