Посетителю кафе в Волгограде разбили голову

В Волгограде задержали безработного жителя Советского района по подозрению в жестоком избиении посетителя кафе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в минувшие выходные 31-летний волгоградец в одном из кафе Краснооктябрьского района ударил 28-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу с травмами явно криминального характера, о чем медики незамедлительно сообщили в дежурную часть полиции. У мужчины врачи диагностировали перелом свода черепа с ушибом головного мозга, перелом костей лицевого скелета и ушиб мягких тканей лица.

Полицейские установили, что конфликт между посетителями произошел в ходе распития алкогольных напитков. Подозреваемый кулаками нанес удары по голове потерпевшего. Задержанный признал свою вину.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.