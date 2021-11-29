Посетителю кафе в Волгограде разбили голову

Расследования 29.11.2021 15:53
0
29.11.2021 15:53
В Волгограде задержали безработного жителя Советского района по подозрению в жестоком избиении посетителя кафе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в минувшие выходные 31-летний волгоградец в одном из кафе Краснооктябрьского района ударил 28-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу с травмами явно криминального характера, о чем медики незамедлительно сообщили в дежурную часть полиции. У мужчины врачи диагностировали перелом свода черепа с ушибом головного мозга, перелом костей лицевого скелета и ушиб мягких тканей лица.
Полицейские установили, что конфликт между посетителями произошел в ходе распития алкогольных напитков. Подозреваемый кулаками нанес удары по голове потерпевшего. Задержанный признал свою вину.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Реклама
В Волгограде 90-летняя пенсионерка отсудила кругленькую сумму за падение в троллейбусе29.11.2021 17:39
Расследования 29.11.2021 17:39
В Волгограде фитнес-тренера приговорили за наркотики к 7,5 годам колонии29.11.2021 14:48
Расследования 29.11.2021 14:48
Жителя Волгограда осудили за пьяную драку с полицейскими29.11.2021 12:18
Расследования 29.11.2021 12:18
Пассажир автобуса «Москва-Волгоград» провозил зелье в кейсе из-под наушников29.11.2021 12:05
Расследования 29.11.2021 12:05
Оглашен приговор по делу о гибели волгоградки от взрыва газа в квартире29.11.2021 11:54
Расследования 29.11.2021 11:54
Под Волгоградом соседи подрались из-за вкопанной в землю автопокрышки28.11.2021 11:25
Расследования 28.11.2021 11:25
В трусах и в тазиках: двое блогеров поплатились за «голое» шоу на дороге в Волгограде26.11.2021 14:04
Расследования 26.11.2021 14:04
Пятеро арестантов пытались покончить с собой в СИЗО Волгограда25.11.2021 17:17
Расследования 25.11.2021 17:17
В Волгоградской области отверженный ухажер осужден на 12 лет за убийство девушки25.11.2021 17:06
Расследования 25.11.2021 17:06
В Волгограде сторож завода организовал хищение полтонны металла25.11.2021 16:25
Расследования 25.11.2021 16:25
Мошенники своровали данные волгоградцев на сайте Госуслуг под видом выдачи QR-кода25.11.2021 15:02
Расследования 25.11.2021 15:02
Муж с женой погибли в страшной аварии под Волгоградом25.11.2021 11:45
Расследования 25.11.2021 11:45
В Волгограде осудили еще двух участниц вторжения в управление Роспотребнадзора24.11.2021 19:35
Расследования 24.11.2021 19:35
Волгоградке вынесли приговор за убийство и сожжение няни сына24.11.2021 18:00
Расследования 24.11.2021 18:00
Москвича и волгоградку осудят за фиктивный брак с иностранцем в Урюпинске24.11.2021 16:57
Расследования 24.11.2021 16:57
Реклама