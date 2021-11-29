Волгоградцев ждут новые ограничения из-за штамма «омикрон»

Общество 29.11.2021 12:30
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29.11.2021 12:30
Новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции намерены разработать в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, на сегодняшнем оперативном совещании глава региона поручил провести президиум клинического совета, в ходе которого рассмотреть меры, в том числе опережающего характера, направленные на противодействие распространению новых агрессивных штаммов при попадании их на территории региона, в частности, штамма "омикрон". «Он имеет самую высокую на данный момент скорость распространения, кратно превышающую скорость распространения штамма «дельта», и наибольшее количество мутаций. В настоящее время, по оценке специалистов, это самый опасный штамм коронавируса в мире, требующий особого внимания", - прозвучало на оперативном совещании.
«В связи с появлением новых, еще более опасных, штаммов коронавирусной инфекции вопросы вакцинации и ревакцинации, достижения в максимально короткие сроки устойчивого коллективного иммунитета становятся еще более актуальными. Поручаю каждому заместителю губернатора по своему профилю продолжить работу по организации вакцинации и ревакцинации жителей Волгоградской области как единственно возможного качественного способа минимизировать риск заболевания и последствий коронавирусной инфекции, в том числе новых, особо опасных ее штаммов», — заявил губернатор.
На оперативном совещании также было отмечено снижение числа госпитализаций за последние две недели на 33%, что, как было подчеркнуто, подтверждает эффективность принятых в целом мер и первых результатов вакцинации. В условиях прогнозируемой ситуации на территории Волгоградской области количество задействованного инфекционного коечного фонда снижено порядка на три тысячи коек, что составляет около 34%, с сохранением необходимого планового резерва на уровне 20-25%»,
В то же время было заявлено, что в регионе наблюдается снижение темпов прививочной кампании, что является крайне недопустимым, особенно с учетом появления штамма «омикрон».
Справка. Всего в регионе вакцинировано более 1 миллиона 240 тысяч человек, что составляет 77% от плана, в том числе людей в возрасте 60 лет и старше — порядка 360 тысяч человек или 65% от плановых показателей.
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