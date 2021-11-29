В Волгограде жесткое ДТП с наездом на пешехода попало на видео

Происшествия 29.11.2021 10:35
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29.11.2021 10:35
Момент наезда легковушки на пешехода в Ворошиловском районе Волгограда засняли камеры уличного видеонаблюдения, сообщает ИА «Высота 102». На записи видно, что беспечный пешеход перебегает проезжую часть на красный сигнал светофора в неустановленном месте и его сбивает Lada Priora. Мужчину от сильного удара подбрасывает в воздухе, он отлетает на несколько метров вперед и падает на проезжую часть. Позже обездвиженное тело 33-летнего пострадавшего госпитализирует подоспевшая бригада скорой помощи. По данным регионального главка МВД, за рулем легкового автомобиля находился 21-летний местный житель.
ДТП, как ранее сообщалось, произошло на площади Чекистов накануне днем.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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