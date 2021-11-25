В Волгограде сторож завода организовал хищение полтонны металла

Расследования 25.11.2021 16:25
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25.11.2021 16:25
Полицейские Дзержинского района задержали четырех местных жителей, укравших 600 килограммов металлических заготовок для профлистов с территории одного из предприятий в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, двое из подельников ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
Как выяснилось, один из сообщников устроился сторожем на предприятие и помог остальным проникнуть на территорию завода. Однако оперативники установили личности злоумышленников и задержали их. Металлическое сырье изъяли из пунктов приема металла, куда его успели сдать подозреваемые. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ворам грозит до 5 лет лишения свободы.
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