Федеральные новости

Бюджет РФ на 2022-2024 годы будет социальным и профицитным

Федеральные новости 25.11.2021 15:08
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25.11.2021 15:08


Депутаты Государственной Думы 24 ноября утвердили федеральный бюджет на 2022 год и плановый период до 2024 года. В следующие два года бюджет будет профицитным, а основным приоритетом расходов станет социальная поддержка населения и сокращение разрыва бюджетной обеспеченности регионов.
«Бюджет профицитный, что позволяет уделять больше внимания финансированию таких приоритетных направлений как здравоохранение, образование, социальная сфера. Инвестиции в человека - самые важные и нужные. Удалось также сократить разрыв в бюджетной обеспеченности регионов, политика в их отношении стала более сбалансированной», - рассказал ИА «Высота 102»  заместитель председателя комитета государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко.
Согласно финансовому документу, на 2022 год профицит бюджета запланирован в размере 1,32 триллиона рублей (1% ВВП). Доходы составят 25,02 триллиона рублей, расходы – 23,69 триллиона. На реализацию нацпроектов планируется направить 2,74 триллиона рублей. При этом объем ВВП составит 133,3 триллиона рублей (рост на 3%). Инфляция снизится в два раза до 4%. Размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) на начало года составит 13,89 триллиона рублей (10,4% ВВП).
По мнению Олега Савченко, важно, что в бюджете удалось отразить предложения, которые «Единая Россия» еще летом стала собирать для создания Народной программы. 
«Это поддержка семей с детьми, развитие транспортной инфраструктуры, особенно для отдаленных территорий, системы здравоохранения и социальных льгот, а также многое другое, - отмечает Олег Савченко. - Народная программа и такой же народный бюджет: по инициативе партии госрасходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 миллиардов рублей. Отдельным пунктом стало увеличение размера МРОТ, к которому привязаны многие льготы и выплаты - до 13 890 рублей в месяц - и очередная индексация пенсии - на 8,6%».
На обеспечение жильем инвалидов дополнительно выделили почти 7 миллиардов, на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных - 2,3 миллиарда, на поддержку трудоустройства выпускников - 3 миллиарда рублей. Также поправки позволят отремонтировать не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов.
Кроме того, будут проиндексированы маткапитал, стипендии, зарплаты военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также все социальные выплаты, которые напрямую зависят от прожиточного минимума. 
Расходы на образование в 2022 году составят 1,2 триллиона рублей, а к 2024 году они вырастут до 1,34 триллиона. В бюджет заложили строительство 1300 школ, плюс по 1,5 тысячи зданий будут ежегодно ремонтировать. Вырастут расходы и на здравоохранение. 
Продолжится в стране реализация и других значимых и необходимых гражданам проектов. Так, на ремонт региональных дорог государство выделит 30 миллиардов рублей с 2022 года. На программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года, только в следующем году направят 72,5 миллиарда. 

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