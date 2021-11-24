Волгоградке вынесли приговор за убийство и сожжение няни сына

Расследования 24.11.2021 18:00
0
24.11.2021 18:00
Сегодня к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена 35-летняя жительница Волгограда. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Кировский районный суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
В судебном заседании установлено, что женщина с января по февраль 2019 года избивала 69-летнюю няню своего сына. Пенсионерке были причинены многочисленные телесные повреждения, из-за которых она не могла самостоятельно передвигаться. В ходе очередной ссоры женщина вновь избила беспомощную няню, после чего она скончалась. В дальнейшем труп был вывезен из квартиры и сожжен на пустыре. Вину волгоградка полностью признала.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Реклама
В Волгограде осудили еще двух участниц вторжения в управление Роспотребнадзора24.11.2021 19:35
Расследования 24.11.2021 19:35
Москвича и волгоградку осудят за фиктивный брак с иностранцем в Урюпинске24.11.2021 16:57
Расследования 24.11.2021 16:57
Контрактник поплатился за удар полицейского в стиле Брюса Ли в Волгограде24.11.2021 15:24
Расследования 24.11.2021 15:24
Дачные воры похищали мангалы и баки с участков под Волгоградом24.11.2021 13:53
Расследования 24.11.2021 13:53
Обвиняемого в терроризме волгоградского подростка отправили в психбольницу24.11.2021 10:31
Расследования 24.11.2021 10:31
Торговца суррогатом задержали под Волгоградом после смертельного отравления24.11.2021 09:43
Расследования 24.11.2021 09:43
«Имею волю»: волгоградку оштрафовали за попытку проверить QR-код у руководителя Роспотребнадзора23.11.2021 19:45
Расследования 23.11.2021 19:45
Экс-директору элеватора в Волгоградской области дали 7 лет за 320 миллионов ущерба23.11.2021 17:57
Расследования 23.11.2021 17:57
После ухода главы района Волгоградской области на чиновников накопали много дел23.11.2021 15:38
Расследования 23.11.2021 15:38
Противниц QR-кодов осудят за вторжение в здание Роспотребнадзора в Волгограде23.11.2021 14:46
Расследования 23.11.2021 14:46
Волгоградские полицейские настигли «карманников» в коттедже за высоким забором в Тамбове (ВИДЕО)23.11.2021 13:37
Расследования 23.11.2021 13:37
Рыбака поймали на взятке в Волгоградской области23.11.2021 10:54
Расследования 23.11.2021 10:54
Ударившего пенсионера топором по голове мужчину задержали в Волгоградской области23.11.2021 09:57
Расследования 23.11.2021 09:57
Две должницы и одна аферистка стали фигурантами уголовного дела в Волжском22.11.2021 14:07
Расследования 22.11.2021 14:07
В Волгограде домработница обокрала спящего хозяина квартиры22.11.2021 11:50
Расследования 22.11.2021 11:50
Реклама