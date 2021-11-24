Волгоградке вынесли приговор за убийство и сожжение няни сына





Сегодня к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена 35-летняя жительница Волгограда. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Кировский районный суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В судебном заседании установлено, что женщина с января по февраль 2019 года избивала 69-летнюю няню своего сына. Пенсионерке были причинены многочисленные телесные повреждения, из-за которых она не могла самостоятельно передвигаться. В ходе очередной ссоры женщина вновь избила беспомощную няню, после чего она скончалась. В дальнейшем труп был вывезен из квартиры и сожжен на пустыре. Вину волгоградка полностью признала.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



