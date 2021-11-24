Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки

Экономика 24.11.2021 12:21 Новости компаний
0
24.11.2021 12:21 Новости компаний
Клиенты банка «Открытие» до конца этого года могут оформить ипотечный кредит по программам «Ипотека с господдержкой» или «Семейная ипотека» по сниженной ставке.
В рамках программы «Семейная ипотека» ставка составит от 4,75% годовых. Предложение распространяется на оформление новых или рефинансирование действующих ипотечных кредитов.
Оформить новый кредит по программе «Ипотека с господдержкой» можно по ставке от 5,7% годовых.
Согласно условиям программы «Семейная ипотека» получить или рефинансировать кредит, оформленный на покупку квартиры в новостройке, могут семьи, в которых первый или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15% с учетом материнского капитала.
«Ипотека с господдержкой» предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика с максимальной суммой кредита 3 млн рублей для всех регионов России. Размер первоначального взноса начинается от 15%, максимальный срок кредита – 30 лет. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.
С полными условиями и ставками по льготным программам можно ознакомиться на сайте банка.
Реклама
Держатели биржевых инвестиционных облигаций банка «Открытие» получат купонный доход в размере 30%24.11.2021 14:37
Экономика 24.11.2021 14:37
Лучший в мире клиентский опыт: у Сбера — 5 наград премии iCXA24.11.2021 14:24
Экономика 24.11.2021 14:24
Клиенты ВТБ могут управлять торговым эквайрингом онлайн24.11.2021 14:00
Экономика 24.11.2021 14:00
ПСБ признан лучшим ипотечным банком на первичном рынке жилья24.11.2021 13:23
Экономика 24.11.2021 13:23
Почти 82 млн поездок в общественном транспорте жители Поволжья оплатили через эквайринг СберБанка24.11.2021 13:16
Экономика 24.11.2021 13:16
Инвестиции в ж/д инфраструктуру Волгоградской области превысили 37 млрд рублей24.11.2021 12:10
Экономика 24.11.2021 12:10
В Волгоградской области вырос спрос на потребительское кредитование24.11.2021 12:08
Экономика 24.11.2021 12:08
ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до 3 млн рублей24.11.2021 10:43
Экономика 24.11.2021 10:43
«Волгоградэнергосбыт» взыскал более 100 млн рублей долгов с населения24.11.2021 10:06
Экономика 24.11.2021 10:06
Банк «Открытие» стал лауреатом премии Frank Mortgage Award 202124.11.2021 09:55
Экономика 24.11.2021 09:55
Волгоградское МУП распродает активы23.11.2021 18:06
Экономика 23.11.2021 18:06
Инвесторы в шоколаде: клиенты группы «Открытие» заработали более 13% годовых в результате исполнения стратегии «Структурированная» (Nestlé)23.11.2021 16:16
Экономика 23.11.2021 16:16
СберИндекс: На первичном рынке жилья в России замедлился рост цен23.11.2021 15:49
Экономика 23.11.2021 15:49
ВТБ запустил вклад для состоятельных клиентов с доходностью 8,04% годовых23.11.2021 15:49
Экономика 23.11.2021 15:49
Банк «Открытие»: более 70% жителей ЮФО никогда не обращались к психологам и психотерапевтам23.11.2021 14:43
Экономика 23.11.2021 14:43
Реклама