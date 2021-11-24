Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки





Клиенты банка «Открытие» до конца этого года могут оформить ипотечный кредит по программам «Ипотека с господдержкой» или «Семейная ипотека» по сниженной ставке.

В рамках программы «Семейная ипотека» ставка составит от 4,75% годовых. Предложение распространяется на оформление новых или рефинансирование действующих ипотечных кредитов.

Оформить новый кредит по программе «Ипотека с господдержкой» можно по ставке от 5,7% годовых.

Согласно условиям программы «Семейная ипотека» получить или рефинансировать кредит, оформленный на покупку квартиры в новостройке, могут семьи, в которых первый или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15% с учетом материнского капитала.

«Ипотека с господдержкой» предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика с максимальной суммой кредита 3 млн рублей для всех регионов России. Размер первоначального взноса начинается от 15%, максимальный срок кредита – 30 лет. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.