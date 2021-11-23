Волгоградское МУП распродает активы

Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие № 7 повторно выставило на продажу свою производственную базу в Кировском районе на ул. им. генерала Шумилова, 7а. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, здания и сооружения, общей площадью 9798,5 кв.м. продаются за 39 миллионов рублей - это начальная цена, которая может быть снижена в ходе торгов. Ранее, напомним, объект пытались продать за 42,5 миллиона, но тогда желающих приобрести эту недвижимость не нашлось.

В составе лота трехэтажное здание административно-производственного корпуса площадью 4808,3 кв.м., одноэтажное здание закрытой стоянки "Модуль" площадью 3558,5 кв.м., здание основного строения площадью 1148,2 кв.м., здание диспетчерского пункта площадью 283,5 кв.м. и земельный участок 26 626 кв.м.

Отметим, что выставленные на торги здания и сооружения находятся в муниципальной собственности. В декабре 2020 года Волгоградская гордума дала согласие МУП "ВПАТП №7" на возмездное отчуждение материальных активов. Соответствующее постановление администрации Волгограда было подписано в феврале текущего года. Ранее сообщалось, что имущество в Кировском районе не было задействовано в производственной деятельности транспортного предприятия. МУП "ВПАТП №7" освободило площадку еще в начале 2017 года. Эта базу предприятие сдавало в аренду ООО "Волгоградский автобусный парк".

В распоряжении МУП "ВПАТП №7" находятся две действующие базы – в Тракторозаводском районе на ул. Гороховцев и в Красноармейском районе на ул. Гремячинской.

Продажа ненужной базы, как отмечали в мэрии, позволит предприятию уйти от расходов на содержание неиспользуемого объекта, включая коммунальные платежи.