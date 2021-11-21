В Волгоградской области подорожали услуги по рытью могил

Из услуг больше всего подорожали поездки в Турцию – почти в полтора раза. На втором месте – полеты в самолете в эконом-классе – более 33%. Плата за детские сады увеличилась на 3,6%, услуги пассажирского транспорта – на 5,2%, рост цен на студенческие общежития составил 17%. Не обошло подорожание и специфические услуги. Так, рытье могил в Волгоградской области выросло в цене на 5,5%. Одной из немногих подешевевших услуг оказались занятия на курсах профессионального обучения – снижение составило почти 14%.
Общество 21.11.2021 09:17
0
21.11.2021 09:17
Из услуг больше всего подорожали поездки в Турцию – почти в полтора раза. На втором месте – полеты в самолете в эконом-классе – более 33%. Плата за детские сады увеличилась на 3,6%, услуги пассажирского транспорта – на 5,2%, рост цен на студенческие общежития составил 17%. Не обошло подорожание и специфические услуги. Так, рытье могил в Волгоградской области выросло в цене на 5,5%. Одной из немногих подешевевших услуг оказались занятия на курсах профессионального обучения – снижение составило почти 14%.
Этот год стал рекордсменом по подорожанию практически на все продукты питания, непродовольственные товары, а также услуги. Так, среди продуктов питания больше всего подорожала капуста, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные данные Волгоградстата. Так, стоимость обычной капусты белокочанной с декабря прошлого года по сентябрь этого года увеличилась более, чем в два раза – изменение составило 234,9%. Вторыми по росту цен стали лимоны – изменение составило 171,6%. Третье место среди самых подорожавших продуктов питания занял картофель – 136,3%. Далее следует мясо кур – 122,5%, мясо и птица – 115,5%. Волгоградстат зафиксировал рост цен практически на все продукты питания, однако есть исключения. Так, по данным статистиков, стоимость яиц за 10 месяцев снизилась на 20%, а сырокопченой колбасы – почти на 7%.Среди непродовольственных товаров больше всего подорожала доска обрезная – на 65,6%. Сигареты с фильтром отечественного производства выросли в цене на 19,6%, школьные тетрадки – на 12%, автомобили – на 11,1%, мебель – на 8%. Не обошло всеобщее подорожание и чулочно-носочные изделия – рост составил 8%. А вот термометр медицинский безртутный подешевел аж на 25%.
Из услуг больше всего подорожали поездки в Турцию – почти в полтора раза. На втором месте – полеты в самолете в эконом-классе – более 33%. Плата за детские сады увеличилась на 3,6%, услуги пассажирского транспорта – на 5,2%, рост цен на студенческие общежития составил 17%. Не обошло подорожание и специфические услуги. Так, рытье могил в Волгоградской области выросло в цене на 5,5%. Одной из немногих подешевевших услуг оказались занятия на курсах профессионального обучения – снижение составило почти 14%.
Реклама
Ремонт моста через Волгу в Волгограде продлится больше года21.11.2021 09:48
Общество 21.11.2021 09:48
Волгоградский губернатор в приятной компании посмотрел спектакль «Дом у дороги»20.11.2021 18:51
Общество 20.11.2021 18:51
Волгоградский скульптор Сергей Щербаков: За нами в регионе никого нет20.11.2021 16:10
Общество 20.11.2021 16:10
В Волгограде из-за долга водитель «Мерседеса» стала пешеходом20.11.2021 09:13
Общество 20.11.2021 09:13
Волгоградские коммунальщики и дорожники готовятся к встрече Норвежского циклона19.11.2021 17:33
Общество 19.11.2021 17:33
Опасные для человека инфекции нашли у коров на ферме в Волгоградской области19.11.2021 17:02
Общество 19.11.2021 17:02
В Волгограде эксперты напомнили родителям о необходимости прививать детям здоровые пищевые привычки19.11.2021 16:47
Общество 19.11.2021 16:47
В Волжском объявили карантин в морозилке из-за зараженных пельменей19.11.2021 13:59
Общество 19.11.2021 13:59
В Волгограде покажут оружие и обмундирование сотрудников спецслужб времен ВОВ19.11.2021 12:32
Общество 19.11.2021 12:32
Уволенным сотрудникам волгоградской компании "Радеж" пообещали новую работу19.11.2021 11:57
Общество 19.11.2021 11:57
ВТБ передал новое оборудование детской областной больнице и перинатальному центру № 2 в Волгограде19.11.2021 10:36
Общество 19.11.2021 10:36
Владимир Путин наградил медалью волгоградца-нефтяника19.11.2021 10:33
Общество 19.11.2021 10:33
В Волгоградской области отмечают 79-годовщину контрнаступления под Сталинградом19.11.2021 10:24
Общество 19.11.2021 10:24
Администрацию Волгоградской области покинул еще один чиновник19.11.2021 09:55
Общество 19.11.2021 09:55
Часть города Волгоградской области осталась без воды из-за порыва на сетях19.11.2021 08:11
Общество 19.11.2021 08:11
Реклама