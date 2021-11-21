В Волгоградской области подорожали услуги по рытью могил





Этот год стал рекордсменом по подорожанию практически на все продукты питания, непродовольственные товары, а также услуги. Так, среди продуктов питания больше всего подорожала капуста, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные данные Волгоградстата. Так, стоимость обычной капусты белокочанной с декабря прошлого года по сентябрь этого года увеличилась более, чем в два раза – изменение составило 234,9%. Вторыми по росту цен стали лимоны – изменение составило 171,6%. Третье место среди самых подорожавших продуктов питания занял картофель – 136,3%. Далее следует мясо кур – 122,5%, мясо и птица – 115,5%. Волгоградстат зафиксировал рост цен практически на все продукты питания, однако есть исключения. Так, по данным статистиков, стоимость яиц за 10 месяцев снизилась на 20%, а сырокопченой колбасы – почти на 7%.

Среди непродовольственных товаров больше всего подорожала доска обрезная – на 65,6%. Сигареты с фильтром отечественного производства выросли в цене на 19,6%, школьные тетрадки – на 12%, автомобили – на 11,1%, мебель – на 8%. Не обошло всеобщее подорожание и чулочно-носочные изделия – рост составил 8%. А вот термометр медицинский безртутный подешевел аж на 25%.Из услуг больше всего подорожали поездки в Турцию – почти в полтора раза. На втором месте – полеты в самолете в эконом-классе – более 33%. Плата за детские сады увеличилась на 3,6%, услуги пассажирского транспорта – на 5,2%, рост цен на студенческие общежития составил 17%. Не обошло подорожание и специфические услуги. Так, рытье могил в Волгоградской области выросло в цене на 5,5%. Одной из немногих подешевевших услуг оказались занятия на курсах профессионального обучения – снижение составило почти 14%.