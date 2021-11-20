Черных лесорубов задержали в Волгоградской области





Полицейские ночью задержали в Волгоградской области двоих мужчин, перевозивших на тракторе спиленные стволы деревьев. Как сообщили в региональном главке МВД, трактор под управлением 25-летнего водителя был остановлен сотрудниками ДПС на автодороге «Н-Гнутов-Н-Чир- Суровикино». Полицейские обратили внимание, что прицеп был нагружен спиленными стволами деревьев.





Установлено, что водитель со своим 31-летним пассажиром в 6,5 км северо-западнее от хутора Морской в лесополосе при помощи бензопилы незаконно осуществили вырубку 5.4 куб. метров сырорастущих деревьев акации. Задержанные пояснили, что планировали использовать древесину для личных нужд и отопления помещений.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). За содеянное им грозит до четырех лет лишения свободы.