Экономика

Сбер увеличил максимальный размер ипотеки по двум документам

Экономика 19.11.2021 12:04 Новости компаний
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19.11.2021 12:04 Новости компаний


Сбер увеличил максимальную сумму кредита при приобретении квартир, в том числе в таунхаусах, в рамках программы «Жилищный кредит по двум документам». Теперь для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она составляет 60 млн рублей, для остальных регионов страны — 15 млн рублей. При покупке других объектов недвижимости максимальная сумма не изменилась — 30 и 8 млн рублей соответственно.
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: «Сбер продолжает улучшать условия ипотеки по двум документам, чтобы максимально упростить её оформление и расширить возможности наших клиентов. Вслед за снижением ставок на приобретение жилья на первичном рынке по этой программе мы увеличили максимальный размер кредита, который теперь покрывает большую часть имеющихся на рынке предложений».
Для подачи заявки на ипотеку по этой программе необходимо всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.

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