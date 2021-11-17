Мама скончавшегося в волгоградском СИЗО арестанта пожаловалась директору ФСБ на следователей

Расследования 17.11.2021 20:02
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17.11.2021 20:02
Мама скончавшегося в волгоградском СИЗО №1 Равиля Расулова отправила обращения президенту РФ Владимиру Путину и в ряд федеральных структур с жалобами на волгоградских следователей. Обращения адресованы также генпрокурору, председателю СК РФ, директору ФСБ, руководителю ФСИН и уполномоченному по правам человека РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», Роза Расулова считает, что ее сын умер в результате пыток. Однако уголовное дело до сих пор не возбуждено. Женщина просит привлечь к уголовной ответственности следователей СК, которые, по ее мнению, «умышленно затягивают возбуждение уголовного дела», а также привлечь к ответственности заместителя прокурора Волгоградской области, который курирует сферу УФСИН.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о странной смерти арестанта СИЗО №1 Равиля Расулова. Председатель правления Волгоградской региональной общественной организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу Игорь Нагавкин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой расследовать обстоятельства смерти 22-летнего мужчины. В частности, в обращении сообщалось, что на теле молодого человека были зафиксированы телесные повреждения, а его смерть могла быть сымитирована под суицид. Также Игорь Нагавкин просил обязать руководство СУ СК по Волгоградской области возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений погибшему Равилю Расулову.
Ранее в СУ СК по Волгоградской области отказались комментировать это происшествие.
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