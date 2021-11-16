Общество 16.11.2021 17:48
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16.11.2021 17:48
Сегодня ресторанно-гостиничный комплекс "Сосновый бор" приостановил свою работу, как отмечается, "в связи с обстоятельствами и пандемией". Соответствующее объявление, как предает ИА "Высота 102", опубликовано несколько часов назад на официальном аккаунте в Instagram. Закрывается "Сосновый бор" навсегда или временно, в объявлении не поясняется. Однако, по информации информагентства, штат работников в "Сосновом бору" уже сокращен до минимума - уволены несколько десятков человек. Администрация оставила лишь несколько рабочих, которые занимаются консервацией объекта.
Напомним, что у ресторанно-гостиничного комплекса "Сосновый бор" больше не осталось шансов добиться пересмотра дела о сносе строений. Верховный Суд Российской Федерации в октябре текущего года отказал в передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам кассационных жалоб ООО "Сосновый бор" и Владимира Зубкова на решение арбитражного суда Волгоградской области. Согласно нему на ООО "Сосновый бор" возложена обязанность в двухмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу за свой счет произвести снос объектов самовольного строительства. Собственник должен демонтировать здания ресторана, семь гостевых домов отдыха, нежилое здание и здания хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5 125 кв.м., по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, 137/181.
Ранее указанное решение было оставлено без изменения постановлениями Двенадцатого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Поволжского округа.
В УФССП России по Волгоградской области сообщили, что в Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам находится исполпроизводство с требованием к ООО "Сосновый бор" о сносе объектов самовольного строительства. В настоящее время судебным приставом принимаются меры по отключению коммуникаций ЖКХ от объектов комплекса.
Напомним, судебные тяжбы о сносе "Соснового бора" идут в Волгограде уже не первый год. Ранее по требованию властей собственник ресторанно-гостиничного комплекса снес конюшни, расположенные на территории базы отдыха. Владимира Зубкова и бывшего руководителя СУ СК по Волгоградской области Михаила Музраева в настоящее время судят в Южном военном суде по обвинению в терроризме.
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