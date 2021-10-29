Расследования 29.10.2021 12:26
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29.10.2021 12:26
У ресторанно-гостиничного комплекса «Сосновый бор» не осталось шансов добиться пересмотра дела о сносе строений. Как сообщили ИА «Высота 102» в арбитражном суде Волгоградской области, Верховный Суд Российской Федерации отказал в передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам кассационных жалоб ООО «Сосновый бор» и Владимира Зубкова на решение арбитражного суда Волгоградской области. Согласно нему на ООО «Сосновый бор» возложена обязанность в двухмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу за свой счет произвести снос объектов самовольного строительства. Собственник должен демонтировать здания ресторана, семь гостевых домов отдыха, нежилое здание и здания хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5 125 кв.м., по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, 137/181.Ранее указанное решение было оставлено без изменения постановлениями Двенадцатого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Поволжского округа.
Удовлетворяя иск, суды исходили из того, что спорные объекты, предназначенные для организации отдыха и общественного питания неопределенного круга лиц, возведены без получения в установленном порядке разрешения на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию также не выдавалось. Поэтому использование указанных объектов не может быть признано безопасным.
Напомним, судебные тяжбы о сносе "Соснового бора" идут в Волгограде уже не первый год. Ранее по требованию властей собственник ресторанно-гостиничного комплекса снес конюшни, расположенные на территории базы отдыха. Владимира Зубкова и бывшего руководителя СУ СК по Волгоградской области Михаила Музраева в настоящее время судят в Южном военном суде по обвинению в терроризме.
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