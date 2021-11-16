



Родители детей, посещающих детскую клинику «Маргоша», ищут доноров антиковидной плазмы для главного врача частного медучреждения Александра Ширяева. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соцсети, руководитель клиники и врач-отоларинголог находится в тяжелом состоянии в ковидной больнице №5 Волгограда. Для спасения жизни доктора, у которого диагностировано 80-процентное поражение легких, требуется кровь переболевших коронавирусом первой группы с отрицательным резусом.

Родители маленьких пациентов клиники просят всех, кто может помочь доктору, прийти на станцию переливания крови на ул. Рокоссовского. Между тем, на сайте клиники «Маргоша», которую возглавляет Александр Ширяев, нет никакой информации о сборе антиковидной плазмы для доктора. Позвонившему корреспонденту ИА «Высота 102», который попытался поговорить на эту тему с представителями клиники, предложили набрать номер после обеда.

Александру Ширяеву – всего 40 лет. Он является одним из самых известных отоларингологов в Волгограде.



