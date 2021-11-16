Общество 16.11.2021 09:52
0
16.11.2021 09:52
Родители детей, посещающих детскую клинику «Маргоша», ищут доноров антиковидной плазмы для главного врача частного медучреждения Александра Ширяева. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соцсети, руководитель клиники и врач-отоларинголог находится в тяжелом состоянии в ковидной больнице №5 Волгограда. Для спасения жизни доктора, у которого диагностировано 80-процентное поражение легких, требуется кровь переболевших коронавирусом первой группы с отрицательным резусом.
Родители маленьких пациентов клиники просят всех, кто может помочь доктору, прийти на станцию переливания крови на ул. Рокоссовского. Между тем, на сайте клиники «Маргоша», которую возглавляет Александр Ширяев, нет никакой информации о сборе антиковидной плазмы для доктора. Позвонившему корреспонденту ИА «Высота 102», который попытался поговорить на эту тему с представителями клиники, предложили набрать номер после обеда.
Александру Ширяеву – всего 40 лет. Он является одним из самых известных отоларингологов в Волгограде.
Реклама
В волгоградском облздраве не смогли назвать количество умерших после прививки от коронавируса16.11.2021 15:34
Общество 16.11.2021 15:34
Многотонные ворота на шлюзе Волжской ГЭС меняют по новой технологии16.11.2021 12:31
Общество 16.11.2021 12:31
Две ленивые УК лишают лицензий в Волгограде16.11.2021 12:05
Общество 16.11.2021 12:05
Жалобы на ситуацию с лекарствами для диабетиков принимают в Волгоградской области16.11.2021 11:08
Общество 16.11.2021 11:08
В Волгоградской области в шести школах закрылись классы из-за вспышки инфекции16.11.2021 08:19
Общество 16.11.2021 08:19
«Это невыносимо»: в Волгограде замерзающая блокадница просит помощи15.11.2021 20:06
Общество 15.11.2021 20:06
Волгоградцам объяснили роль их соседей в закончившейся переписи15.11.2021 17:53
Общество 15.11.2021 17:53
На севере Волгоградской области лег первый снег15.11.2021 15:49
Общество 15.11.2021 15:49
В Волгограде к Новому году установят шар почти за 1 миллион рублей15.11.2021 10:29
Общество 15.11.2021 10:29
С нового года все больничные листы станут электронными15.11.2021 10:22
Общество 15.11.2021 10:22
Волгоградские депутаты усложнят жизнь для непривитых15.11.2021 09:04
Общество 15.11.2021 09:04
Финал Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей пройдет в «Сколково» 5-8 декабря15.11.2021 08:02
Общество 15.11.2021 08:02
Росстат зафиксировал сокращение числа вакансий в Волгоградской области14.11.2021 19:01
Общество 14.11.2021 19:01
На шлюзах Волжской ГЭС завершается навигация14.11.2021 16:41
Общество 14.11.2021 16:41
В волгоградской больнице скончался известный скандальный фотограф14.11.2021 11:31
Общество 14.11.2021 11:31
Реклама