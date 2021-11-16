Экономика

Банк «Открытие» разместит инвестиционные облигации на акции крупнейших эмитентов Гонконгской биржи

Экономика 16.11.2021 11:19 Новости компаний
0
16.11.2021 11:19 Новости компаний


«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входящих в группу банка «Открытие») объявляет сбор заявок на участие в размещении нового выпуска биржевых инвестиционных облигаций (БИО) Банка «Открытие» на индекс HANG SENG: «Гонконг – недооцененный потенциал». Используя в качестве базового актива наиболее ликвидные акции крупнейших эмитентов Гонконгской фондовой биржи, этот инструмент обеспечивает полную защиту капитала. Потенциальный доход не ограничен. Участие в размещении доступно как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование в разделах «Облигации без рейтинга» и «Облигации со структурным доходом».
Новая биржевая инвестиционная облигация рассчитана на три года и подразумевает полную защиту капитала от снижения цены индекса на момент погашения. При покупке биржевой инвестиционной облигации, условный купон которой привязан к динамике базового актива, инвестор к моменту погашения не несёт риска получения убытка, поскольку погашение облигаций происходит по номиналу вне зависимости от динамики базового актива.  Купон условного типа выплачивается при погашении облигации.  Наблюдение проводится один раз, в конце срока. Для получения купона достаточно, чтобы цена базового актива, в качестве которого выступает индекс HANG SENG, на момент наблюдения был выше своего первоначального значения. При этом потенциальный доход не ограничен.
В качестве базового актива БИО «Гонконг – недооцененный потенциал» выступает ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (влияние каждой акции на показатели индекса прямо пропорционально ее относительной рыночной стоимости) композитный индекс Гонконгской фондовой биржи. Он включает наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся эмитентов, среди которых Alibaba Group Holdings Ltd, Tencent Holdings Ltd, Xiaomi Corp, CNOOC Ltd, China Mobile Ltd. и другие гиганты китайской экономики.
Участие в размещении доступно как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование в личном кабинете или мобильном приложении «Открытие Инвестиции» в разделах «Облигации без рейтинга» и «Облигации со структурным доходом».
Сбор заявок продлится до 24 ноября 2021 года. Минимальная сумма инвестирования составляет 50 000 рублей. Подать заявку на участие в размещении нового выпуска БИО можно через личный кабинет или мобильное приложение.
«Биржевые инвестиционные облигации, как показывает практика предыдущих выпусков, пользуются высоким спросом у наших клиентов, ориентированных на долгосрочные вложения. Уверены, что и новая инвестиционная идея, положенная в основу БИО «Гонконг – недооцененный потенциал», также привлечет повышенное внимание российских инвесторов. Огромный рынок сбыта материкового Китая, высокая степень диверсификации экономики КНР, способность правительства оперативно реагировать на вызовы и обеспечивать условия для роста, большое число крупных компаний — факторы, которые свидетельствуют о привлекательности инвестиций в индекс HANG SENG. Наш инструмент даст российским инвесторам возможность поучаствовать в потенциальной динамике этого индекса, не беря на себя рыночного риска, то есть при стопроцентной защите капитала», — отметил Антон Плясунов, начальник управления структурных продуктов «Открытие Инвестиции».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
16.11.2021 15:08
Экономика 16.11.2021 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 14:19
Экономика 16.11.2021 14:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.11.2021 11:15
Экономика 16.11.2021 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 10:38
Экономика 16.11.2021 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 10:13
Экономика 16.11.2021 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 10:08
Экономика 16.11.2021 10:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2021 16:45
Экономика 15.11.2021 16:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2021 14:17
Экономика 15.11.2021 14:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2021 13:57
Экономика 15.11.2021 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2021 13:53
Экономика 15.11.2021 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2021 13:20
Экономика 15.11.2021 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2021 10:42
Экономика 15.11.2021 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.11.2021 19:35
Экономика 13.11.2021 19:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.11.2021 17:53
Экономика 12.11.2021 17:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 16:58
Экономика 12.11.2021 16:58
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:47
Минздрав РФ выделил Волгоградской области партию "Спутника Лайта"Смотреть фотографии
15:34
В волгоградском облздраве не смогли назвать количество умерших после прививки от коронавирусаСмотреть фотографии
15:12
Уголовное дело возбуждено на главу района в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
В центре Волгограда сгорела крыша памятника архитектурыСмотреть фотографии
13:16
Подростка повторно поймали пьяным за рулем в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области количество заболевших COVID-19 оказалось меньше 470 человекСмотреть фотографии
12:31
Многотонные ворота на шлюзе Волжской ГЭС меняют по новой технологииСмотреть фотографии
12:05
Две ленивые УК лишают лицензий в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:34
Частный дом полыхал на берегу Волги под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:08
Жалобы на ситуацию с лекарствами для диабетиков принимают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградкой области машина вылетела с дороги из-за взорвавшегося колесаСмотреть фотографии
10:30
Обновленный Volkswagen Tiguan Urban Sport уже у официального дилера Волга РастСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом браконьер выловил электроудочкой 341 рыбуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
В Волгограде ищут доноров для заболевшего коронавирусом главврача детской клиникиСмотреть фотографии
09:33
Настоятель двух храмов скончался от последствий коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:12
Единороссы одобрили Владимира Марченко на пост мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
08:54
В Волгограде врачу грозит до 12 лет за продажу 27 липовых сертификатов о вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
08:19
В Волгоградской области в шести школах закрылись классы из-за вспышки инфекцииСмотреть фотографии
20:21
На борьбу с COVID-19 в Волгоградской области направили врачей из МосквыСмотреть фотографии
20:06
«Это невыносимо»: в Волгограде замерзающая блокадница просит помощиСмотреть фотографии
17:53
Волгоградцам объяснили роль их соседей в закончившейся переписиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
В Волгограде помогавшая постковидникам врач умерла от COVID-19Смотреть фотографии
17:01
Нового главного врача Урюпинской ЦРБ нашли в Ростовской областиСмотреть фотографии
16:29
В провале стройки за 20 миллионов обвиняется районный чиновник в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
Жители Юга и Северного Кавказа больше других россиян интересуется покупками онлайнСмотреть фотографии
15:49
На севере Волгоградской области лег первый снегСмотреть фотографии
15:05
Браконьеров с тушами косуль задержали в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:19
Подросток украл из павильонов в Волгограде конфеты и петардыСмотреть фотографии
13:49
Комиссия допустила на выборы мэра Волгограда троих кандидатовСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде начался суд над бывшим председателем облкомприродыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 