Банк «Открытие» разместит инвестиционные облигации на акции крупнейших эмитентов Гонконгской биржи

Экономика 16.11.2021 11:19 Новости компаний
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16.11.2021 11:19 Новости компаний
«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входящих в группу банка «Открытие») объявляет сбор заявок на участие в размещении нового выпуска биржевых инвестиционных облигаций (БИО) Банка «Открытие» на индекс HANG SENG: «Гонконг – недооцененный потенциал». Используя в качестве базового актива наиболее ликвидные акции крупнейших эмитентов Гонконгской фондовой биржи, этот инструмент обеспечивает полную защиту капитала. Потенциальный доход не ограничен. Участие в размещении доступно как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование в разделах «Облигации без рейтинга» и «Облигации со структурным доходом».
Новая биржевая инвестиционная облигация рассчитана на три года и подразумевает полную защиту капитала от снижения цены индекса на момент погашения. При покупке биржевой инвестиционной облигации, условный купон которой привязан к динамике базового актива, инвестор к моменту погашения не несёт риска получения убытка, поскольку погашение облигаций происходит по номиналу вне зависимости от динамики базового актива. Купон условного типа выплачивается при погашении облигации. Наблюдение проводится один раз, в конце срока. Для получения купона достаточно, чтобы цена базового актива, в качестве которого выступает индекс HANG SENG, на момент наблюдения был выше своего первоначального значения. При этом потенциальный доход не ограничен.
В качестве базового актива БИО «Гонконг – недооцененный потенциал» выступает ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (влияние каждой акции на показатели индекса прямо пропорционально ее относительной рыночной стоимости) композитный индекс Гонконгской фондовой биржи. Он включает наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся эмитентов, среди которых Alibaba Group Holdings Ltd, Tencent Holdings Ltd, Xiaomi Corp, CNOOC Ltd, China Mobile Ltd. и другие гиганты китайской экономики.
Участие в размещении доступно как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование в личном кабинете или мобильном приложении «Открытие Инвестиции» в разделах «Облигации без рейтинга» и «Облигации со структурным доходом».
Сбор заявок продлится до 24 ноября 2021 года. Минимальная сумма инвестирования составляет 50 000 рублей. Подать заявку на участие в размещении нового выпуска БИО можно через личный кабинет или мобильное приложение.
«Биржевые инвестиционные облигации, как показывает практика предыдущих выпусков, пользуются высоким спросом у наших клиентов, ориентированных на долгосрочные вложения. Уверены, что и новая инвестиционная идея, положенная в основу БИО «Гонконг – недооцененный потенциал», также привлечет повышенное внимание российских инвесторов. Огромный рынок сбыта материкового Китая, высокая степень диверсификации экономики КНР, способность правительства оперативно реагировать на вызовы и обеспечивать условия для роста, большое число крупных компаний — факторы, которые свидетельствуют о привлекательности инвестиций в индекс HANG SENG. Наш инструмент даст российским инвесторам возможность поучаствовать в потенциальной динамике этого индекса, не беря на себя рыночного риска, то есть при стопроцентной защите капитала», — отметил Антон Плясунов, начальник управления структурных продуктов «Открытие Инвестиции».
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