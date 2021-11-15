Борьба с коррупцией

В Волгограде начался суд над бывшим председателем облкомприроды

Борьба с коррупцией 15.11.2021 13:15
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15.11.2021 13:15


Сегодня Краснооктябрьский районный суд Волгограда приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего председателя областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталия Сазонова, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Как сообщила "Высоте 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, на первом заседании было оглашено обвинительное заключение и показания части свидетелей. Рассмотрение дела продолжится через неделю.
Напомним, что Виталий Сазонов с августа текущего года находится на свободе. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Бывший председатель облкомприроды обвиняется по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Вину он полностью признал. Следствием установлено, что в августе 2018 года подведомственное обкомприроды, которым тогда руководил Виталий Сазонов, ГКУ Волгоградской области "Дирекция водохозяйственного строительства" заключило государственный контракт с подрядчиком на выполнение работ по ликвидации накопленных отходов на территории Среднеахтубинского района.
По условиям договора, подрядчик за 269 миллионов рублей обязался вывезти отходы с 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района на участок карьера в хутор Заяр, а также подготовить площадки к проведению работ по рекультивации земель на площади более 62 га. При этом с целью создания видимости исполнения условий госконтракта подрядчиком часть отходов закопана на этих же несанкционированных свалках.
Несмотря на очевидные нарушения условий государственного контракта, обвиняемым по договоренности с подрядчиком дано указание директору ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" подписать акты выполненных работ, которые оплачены в полном объеме. При этом сумма оплаченных, но фактически не проведенных работ превысила 121 миллион рублей.
Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.
Отметим, что Виталий Сазонов - один из четырех фигурантов в скандальном деле о хищении средств нацпроекта "Экология" при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе. По данному делу проходят также бывший руководитель ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, гендиректор ООО "Гринлайт" Александр Фирсов и технический директор этой организации Михаил Калонкин. Уголовные дела в отношении Ситникова, Сазонова и Фирсова находятся на рассмотрении в судах Волгограда. 

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