Экс-глава района Волгограда устроился в администрацию Элисты





Бывший глава Советского района Волгограда Шафран Тепшинов стал одним из замов главы администрации Элисты. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт мэрии столицы Калмыкии. Шафран Тепшинов курирует три ведомства администрации города – управление по земельным и имущественным отношениям, отдел архитектуры и градостроительства, а также отдел по работе с сельскими населенными пунктами.

На сайте мэрии Элисты опубликована биография бывшего волгоградского чиновника, который прошел путь от подсобного рабочего хлебозавода до работы в органах исполнительной и местной власти Волгоградской области.



