Володин анонсировал визит в Волгоград делегаций из Китая, КНДР, Кубы, Сербии и Вьетнама

Международный форум «Великое наследие — общее будущее», который пройдет с 28 по 30 апреля в Волгограде, посетят делегации парламентов стран СНГ, Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств. Об этом, как передает V102.RU, сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Напомним, что международный форум проводится по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Ожидается визит в Волгоград президентов двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам Володина, представители иностранных государств соберутся в городе-герое для защиты исторической памяти.

- Будем обсуждать вопросы защиты исторической памяти, необходимость пресечения попыток исказить факты о Второй мировой войне, - сообщил председатель Госдумы. - Важно сделать всё, чтобы защитить историческую правду о героическом подвиге наших дедов и прадедов. Сохранить и передать её следующим поколениям. Не дать сегодняшним европейским потомкам нацистов фальсифицировать историю.

Спикер Госдумы особо подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений в том, что именно советский многонациональный народ победил фашизм, заплатив высокую цену - 27 миллионов жизней. Это в свое время признали президент США Рузвельт, глава правительства Франции де Голль, премьер-министр Англии Черчилль.

Володин также напомнил, что 8 апреля Госдумы приняла закон, позволяющий проводить заочно судебные разбирательства в отношении лиц, которые уничтожают или повреждают мемориалы и воинские захоронения, занимаются реабилитацией нацизма.