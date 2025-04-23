Политика

Володин анонсировал визит в Волгоград делегаций из Китая, КНДР, Кубы, Сербии и Вьетнама

Политика 23.04.2025 10:30
0
23.04.2025 10:30


Международный форум «Великое наследие — общее будущее», который пройдет с 28 по 30 апреля в Волгограде, посетят делегации парламентов стран СНГ, Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств. Об этом, как передает V102.RU, сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Напомним, что международный форум проводится по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Ожидается визит в Волгоград президентов двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам Володина, представители иностранных государств соберутся в городе-герое для защиты исторической памяти.

- Будем обсуждать вопросы защиты исторической памяти, необходимость пресечения попыток исказить факты о Второй мировой войне, - сообщил председатель Госдумы. - Важно сделать всё, чтобы защитить историческую правду о героическом подвиге наших дедов и прадедов. Сохранить и передать её следующим поколениям. Не дать сегодняшним европейским потомкам нацистов фальсифицировать историю. 

Спикер Госдумы особо подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений в том, что именно советский многонациональный народ победил фашизм, заплатив высокую цену - 27 миллионов жизней. Это в свое время признали президент США Рузвельт, глава правительства Франции де Голль, премьер-министр Англии Черчилль.

Володин также напомнил, что 8 апреля Госдумы приняла закон, позволяющий проводить заочно судебные разбирательства в отношении лиц, которые уничтожают или повреждают мемориалы и воинские захоронения, занимаются реабилитацией нацизма. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
20.04.2025 18:05
Политика 20.04.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Политика
17.04.2025 13:38
Политика 17.04.2025 13:38
Комментарии

0
Далее
Политика
08.04.2025 16:05
Политика 08.04.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Политика
01.04.2025 16:42
Политика 01.04.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Политика
26.03.2025 17:06
Политика 26.03.2025 17:06
Комментарии

0
Далее
Политика
20.03.2025 21:10
Политика 20.03.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Политика
18.03.2025 21:18
Политика 18.03.2025 21:18
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2025 17:50
Политика 14.03.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2025 11:00
Политика 14.03.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Политика
13.03.2025 19:19
Политика 13.03.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Политика
13.03.2025 15:45
Политика 13.03.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Политика
12.03.2025 10:39
Политика 12.03.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Политика
05.03.2025 19:24
Политика 05.03.2025 19:24
Комментарии

0
Далее
Политика
19.02.2025 12:53
Политика 19.02.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Политика
18.02.2025 19:03
Политика 18.02.2025 19:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:40
Депутаты «перекрыли кислород» алкомаркетам в регионе РоссииСмотреть фотографии
13:14
Волгоградцы могут потерять в деньгах, взяв отпуск в маеСмотреть фотографии
13:04
В ЦПКиО возводят музей с трицератопсом и анкилозавромСмотреть фотографии
12:58
Масштабный фестиваль духовых оркестров пройдет в Волгограде в начале маяСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде из-за технических проблем изменено движение двух трамваевСмотреть фотографии
12:45
Жителей Волжского пугают закрытием автобусовСмотреть фотографии
11:35
Волгоградский облсуд передал участникам СВО бензопилы и сварочные аппаратыСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде новостройки начали продавать с большими скидкамиСмотреть фотографии
11:01
Волгоградский предприниматель изготовил 115 кг нелогичного жирного маслаСмотреть фотографии
10:46
Самолет из Сочи приземлился в Волгограде вместо КазаниСмотреть фотографии
10:30
Володин анонсировал визит в Волгоград делегаций из Китая, КНДР, Кубы, Сербии и ВьетнамаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде суд обязал УК «Сигма-Юг» избавить жильцов от комаров и крысСмотреть фотографии
09:58
Гособвинение запросило реальные сроки по делу об избиении пассажира автобуса и прохожегоСмотреть фотографии
09:52
Самолеты «Аэрофлота» украсят логотипом с Родиной-матерьюСмотреть фотографии
09:22
Экосовет высадил «Сад памяти» в лагере «Авангард»Смотреть фотографии
08:52
Росприроднадзор взыскал с волгоградского «Комус» 6 миллионов экоплатежейСмотреть фотографии
08:11
Волгоградцев может настигнуть депрессия 23 апреляСмотреть фотографии
07:21
Резкое похолодание сразу на 10 градусов прогнозируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:56
В Волгограде закроют Мамаев курган для посетителейСмотреть фотографии
06:44
В теплицах на юге Волгограда обнаружен пожиратель огурцов: объявлен карантин на 48 гаСмотреть фотографии
06:17
Более 20 регионов проведут очные шествия «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
21:58
Останки погибшего под Сталинградом бойца захоронят в ЯкутииСмотреть фотографии
21:30
Надеемся на лучшее? Росводресурсы установили экономный график сбросов на Волжской ГЭССмотреть фотографии
20:56
На юге Волгограда ликвидировали разлив мазутаСмотреть фотографии
20:37
Четвертый очаг опасной инфекции нашли на острове СарпинскийСмотреть фотографии
20:08
Авиашоу, парад и салют: как Волгоград будет праздновать День ПобедыСмотреть фотографии
19:47
Суд вернул на работу незаконно уволенного из Иловлинской ЦРБ хирургаСмотреть фотографии
19:12
Экс-глава Петрова Вала Кондренко скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:57
Московского подрядчика обязали убрать всё нехорошее с памятника Дзержинскому в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:50
300 участников СВО перешли на новый этап «Сталинградского призыва»Смотреть фотографии
 