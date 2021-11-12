В Волгограде на «Красном Октябре» сменили конкурсного управляющего

Экономика 12.11.2021 11:48
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12.11.2021 11:48
Артем Павлов назначен новым конкурсным управляющим на АО "ВМК "Красный Октябрь" в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе предприятия, соответствующее определение вынес арбитражный суд Волгоградской области. Ранее решение о назначении Павлова конкурсным управляющим было принято на собрании кредиторов.
Артем Павлов имеет статус конкурсного управляющего с 2013 года. В процедуре банкротства работает с 2010 года и имеет обширный опыт управления на крупных предприятиях в ряде регионов России.
Прежний конкурсный управляющий АО "ВМК "Красный Октябрь" Сергей Харченко перешел на работу в АО "Корпорация Красный октябрь" в статусе советника управляющего директора. В числе прочих, Харченко будет курировать вопросы промышленной и экологической безопасности.
Напомним, что "Красный Октябрь" был признан банкротом в мае 2018 года. В ноябре 2018-го в отношении предприятия было введено конкурсное производство.
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