В Волгограде на «Красном Октябре» сменили конкурсного управляющего





Артем Павлов назначен новым конкурсным управляющим на АО "ВМК "Красный Октябрь" в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе предприятия, соответствующее определение вынес арбитражный суд Волгоградской области. Ранее решение о назначении Павлова конкурсным управляющим было принято на собрании кредиторов.

Артем Павлов имеет статус конкурсного управляющего с 2013 года. В процедуре банкротства работает с 2010 года и имеет обширный опыт управления на крупных предприятиях в ряде регионов России.

Прежний конкурсный управляющий АО "ВМК "Красный Октябрь" Сергей Харченко перешел на работу в АО "Корпорация Красный октябрь" в статусе советника управляющего директора. В числе прочих, Харченко будет курировать вопросы промышленной и экологической безопасности.

Напомним, что "Красный Октябрь" был признан банкротом в мае 2018 года. В ноябре 2018-го в отношении предприятия было введено конкурсное производство.



