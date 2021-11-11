В Волгограде старика избили и обокрали за стакан воды

Расследования 11.11.2021 14:58
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11.11.2021 14:58
Перед судом в Волгограде предстанет 62-летний местный житель, который обманом зашел в дом к пожилому человеку, где избил его и обокрал. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурант уголовного дела обвиняется по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, в июне 2018 года обвиняемый на улице Строителей в рабочем поселке Гумрак встретил ранее незнакомого мужчину пенсионного возраста и попросил у него стакан воды. Пожилой человек не отказал и они совместно проследовали по адресу проживания прохожего.
Зайдя в квартиру, мужчина прошел на кухню. В это время обвиняемый проследовал в зал, где на шкафу в кошельке обнаружил денежные средства. Забрав деньги, он направился к выходу. Хозяин квартиры, поняв что произошло, попытался его остановить. Обвиняемый взял в коридоре светильник и ударил им мужчину по голове. Затем разбойник рукой разбил аквариум и осколком стекла нанес пенсионеру несколько ударов по различным частям тела и скрылся с деньгами. Первую помощь потерпевшему оказала вернувшаяся с прогулки жена. Она вызвала скорую помощь.
Расследование уголовного дела проводилось СО-3 СУ УМВД России по г.Волгограду.
Вину обвиняемый полностью признал. Ожидать суда он будет, находясь под стражей.
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