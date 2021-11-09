Экономика

Банк «Открытие»: потенциал укрепления рубля остается значительным

Экономика 09.11.2021 21:29
0
09.11.2021 21:29


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич об укреплении рубля.
По данным на 9 ноября курс рубля составляет около 71 за доллар. За прошедшую неделю российская валюта подешевела к доллару на 0,6% – снижаясь вторую неделю подряд вслед за нефтью и утратив небольшую поддержку после окончания октябрьского налогового периода. Впрочем, потенциал укрепления рубля остается значительным.
Рынок нефти возобновил рост на фоне снятия существенной части ограничений на въезд туристов в США и оживления экономической активности при сохранении консервативной политики ОПЕК+ в вопросе наращивания добычи. Как и ожидалось, 4 ноября на совещании ОПЕК+ было решено увеличить общую квоту добычи лишь на 400 тыс. барр. до 40,1 млн барр./сутки. При этом сразу после заседания в пятницу Saudi Aramco резко повысила цены для покупателей в Азии, что сигнализирует об ожидании Саудовской Аравией роста спроса и дефицита на рынке нефти в декабре. Поддержку рублю также оказывает рост цен на газ и ожидаемое дальнейшее увеличение физических объемов нефти и газа.
Несмотря на рост доходностей и падение котировок российских долговых бумаг, российский рынок капитала продолжил активный рост, а рубль лишь незначительно ослабел к доллару. Это скорее всего свидетельствует о сохранении интереса нерезидентов, которые лишь перераспределяют свои активы внутри российского финансового рынка – в пользу долевых бумаг и денежного рынка, которые защищены от возможной негативной переоценки в случае дальнейшего роста ставок. О высоком интересе нерезидентов также свидетельствует и успешное IPO ЦИАН в Нью-Йорке, в ходе которого компания была оценена более 1,1 млрд долл., несмотря на то, что лишь около 20% привлеченных в ходе размещения средств пойдет на развитие компании, а остальное получат продающие свои акции существующие акционеры компании. Российский индекс РТС продолжил активный рост несмотря на стагнацию индекса развивающихся стран MSCI EM.
В качестве единственного негативного фактора для рубля можно упомянуть увеличение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила с 15,1 млрд руб. до 25,9 млрд руб. в день, что является рекордным объемом. Это, безусловно, скорректирует потенциал и скорость укрепления рубля, но не предотвратит его полностью.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
09.11.2021 18:38
Экономика 09.11.2021 18:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2021 16:30
Экономика 09.11.2021 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2021 16:29
Экономика 09.11.2021 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2021 14:12
Экономика 09.11.2021 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2021 12:55
Экономика 09.11.2021 12:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2021 11:36
Экономика 09.11.2021 11:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2021 11:13
Экономика 09.11.2021 11:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2021 10:09
Экономика 09.11.2021 10:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2021 09:52
Экономика 09.11.2021 09:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2021 16:49
Экономика 08.11.2021 16:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2021 13:18
Экономика 08.11.2021 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2021 09:16
Экономика 08.11.2021 09:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.11.2021 17:11
Экономика 03.11.2021 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2021 16:54
Экономика 03.11.2021 16:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.11.2021 15:32
Экономика 03.11.2021 15:32
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:01
Банду наркоторговцев из Москвы и Волгограда будут судить в СмоленскеСмотреть фотографии
19:25
«В три ночи был 124-м»: очереди в волгоградские поликлиники занимают с вечераСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
РЖД и авиаперевозчики готовы к введению QR-кодов для поездок и перелетовСмотреть фотографии
17:07
Проломившего голову таксисту подростка осудили под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:40
Волгоградское УФАС аннулировало конкурс на перевозки в ВолжскомСмотреть фотографии
16:18
УК «Сириус» расчистила дворы в центре Волгограда под новые кустарникиСмотреть фотографии
15:49
Памятник жертвам Холокоста в Волгограде открыли с участием дипломатов из ИзраиляСмотреть фотографии
15:25
Жителя Волжского обвиняют в истязании детей и клевете на чиновникаСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде перестали курсировать четыре речных маршрутаСмотреть фотографии
14:11
Волгоградец со злости избил лопатой чужую иномаркуСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской области уволился глава районаСмотреть фотографии
13:27
Волгоградский генерал проверил обстановку на КПП в ДагестанеСмотреть фотографии
13:24
«Ростелеком» внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг для предприятий малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
13:21
КамАЗ протаранил бетономешалку на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:49
Легковушка с уснувшим водителем врезалась в прицеп большегруза в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
Собянин поздравил легендарного композитора из Волгограда Александру ПахмутовуСмотреть фотографии
12:21
Умер почетный гражданин ВолжскогоСмотреть фотографии
12:02
Новые страшные рекорды по заболевшим и умершим от COVID-19 побила Волгоградская областьСмотреть фотографии
11:56
Плата за детсады вырастет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
Волгоградский бизнес в пандемию исправно пополняет бюджет регионаСмотреть фотографии
11:08
Инцидент при вылете самолета в Волгоград произошел в аэропорту СамарыСмотреть фотографии
11:02
Малолетний ребенок и трое взрослых пострадали в крупной аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде в дачном домике сгорел неизвестный мужчинаСмотреть фотографии
10:38
Женщина на китайской иномарке покалечилась в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:37
Астраханский ресторатор задолжала полмиллиона работникам в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:26
Путин назначил председателей двух районных судов в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:59
Звезду Давида установили в обновленном сквере Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографии
09:42
Гололедица и штормовой ветер надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:15
В Волгограде из-за расширения улицы Ангарская ограничат сквозное движениеСмотреть фотографии
19:41
Привитый «ЭпиВакКороной» экс-начальник отдела полиции скончался в Волгограде от коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 