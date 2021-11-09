Банк «Открытие»: потенциал укрепления рубля остается значительным

Экономика 09.11.2021 21:29
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09.11.2021 21:29
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич об укреплении рубля.
По данным на 9 ноября курс рубля составляет около 71 за доллар. За прошедшую неделю российская валюта подешевела к доллару на 0,6% – снижаясь вторую неделю подряд вслед за нефтью и утратив небольшую поддержку после окончания октябрьского налогового периода. Впрочем, потенциал укрепления рубля остается значительным.
Рынок нефти возобновил рост на фоне снятия существенной части ограничений на въезд туристов в США и оживления экономической активности при сохранении консервативной политики ОПЕК+ в вопросе наращивания добычи. Как и ожидалось, 4 ноября на совещании ОПЕК+ было решено увеличить общую квоту добычи лишь на 400 тыс. барр. до 40,1 млн барр./сутки. При этом сразу после заседания в пятницу Saudi Aramco резко повысила цены для покупателей в Азии, что сигнализирует об ожидании Саудовской Аравией роста спроса и дефицита на рынке нефти в декабре. Поддержку рублю также оказывает рост цен на газ и ожидаемое дальнейшее увеличение физических объемов нефти и газа.
Несмотря на рост доходностей и падение котировок российских долговых бумаг, российский рынок капитала продолжил активный рост, а рубль лишь незначительно ослабел к доллару. Это скорее всего свидетельствует о сохранении интереса нерезидентов, которые лишь перераспределяют свои активы внутри российского финансового рынка – в пользу долевых бумаг и денежного рынка, которые защищены от возможной негативной переоценки в случае дальнейшего роста ставок. О высоком интересе нерезидентов также свидетельствует и успешное IPO ЦИАН в Нью-Йорке, в ходе которого компания была оценена более 1,1 млрд долл., несмотря на то, что лишь около 20% привлеченных в ходе размещения средств пойдет на развитие компании, а остальное получат продающие свои акции существующие акционеры компании. Российский индекс РТС продолжил активный рост несмотря на стагнацию индекса развивающихся стран MSCI EM.
В качестве единственного негативного фактора для рубля можно упомянуть увеличение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила с 15,1 млрд руб. до 25,9 млрд руб. в день, что является рекордным объемом. Это, безусловно, скорректирует потенциал и скорость укрепления рубля, но не предотвратит его полностью.
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