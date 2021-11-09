Экономика

Чистая прибыль группы «Открытие» по МСФО увеличилась в 2 раза по итогам 9 месяцев 2021 года, рентабельность располагаемого капитала превысила 19%

Экономика 09.11.2021 11:13
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09.11.2021 11:13


Банковская группа «Открытие» опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2021 года. Чистая прибыль группы «Открытие» по МСФО достигла 58,7 млрд рублей.
Михаил Задорнов, президент – председатель правления банка «Открытие»:
«По итогам 9 месяцев 2021 года группа «Открытие» удвоила размер чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность располагаемого капитала группы достигла 19,1% за 9 месяцев и 19,4% в 3 квартале 2021 года.
Основной вклад в этот результат внесла сильная динамика регулярных банковских доходов, объем которых увеличился на 40% за 9 месяцев 2021 года. В структуре операционных доходов доля регулярных банковских доходов составила 75%.
Мы продолжаем наращивать объемы бизнеса и долю рынка во всех ключевых сегментах – кредитный портфель группы вырос на 18% с начала года, в первую очередь благодаря росту розничного кредитного портфеля на 30%, а также кредитов малому и среднему бизнесу на 23%.
Существенный рост операционных доходов и постоянный контроль за динамикой операционных расходов позволили группе улучшить ключевой показатель эффективности – отношение операционных расходов к доходам – до 51% по итогам 9 месяцев.
Группа сохраняет высокое качество активов: доля кредитов с просрочкой 90 и более дней снизилась до 2,9% от кредитного портфеля по сравнению с 3,1% на начало года.
В рамках стратегии развития группы как ведущей технологической платформы мы продолжаем запускать инновационные продукты и внедрять цифровые технологии во все бизнес-процессы. В третьем квартале мы расширили функционал мобильного приложения банка и запустили ряд новых роботизированных сервисов для предпринимателей. Также введен в эксплуатацию консолидированный центр обработки данных для компаний группы, который поможет обеспечить адаптивность инфраструктуры к росту нашего бизнеса, снизить стоимость владения вычислительными мощностями и повысить доступность ИТ-сервисов.
Мы развиваем группу как устойчивый бизнес, учитывающий интересы широкого круга стейкхолдеров. В октябре в банке «Открытие» утверждена концепция системы управления ESG-рисками, а также определены критерии оценки экологического риска. Соответствие компаний этим критериям станет одним из важных факторов при принятии решений об условиях выдачи кредитов корпоративным клиентам. Также мы одними из первых присоединились к новой программе господдержки предпринимателей — зонтичному кредитованию под поручительства Корпорации МСП».
Совокупные активы банковской группы «Открытие» с начала 2021 года увеличились на 9% до 3 780 млрд рублей. Объем активов, генерирующих процентный доход, составил 2 657 млрд рублей, или 70% от активов группы.
В структуре активов превалирует кредитный портфель, на долю которого приходится 51%, или 1 910 млрд рублей за вычетом резервов.
Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам 9 месяцев 2021 года увеличился на 18% до 2 027 млрд рублей.
Кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса с начала года увеличился на 11% и составил 1 152 млрд рублей. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 23% до 186 млрд рублей, розничного - на 30% до 689 млрд рублей.
Объем выдач кредитов корпоративным клиентам за 9 месяцев 2021 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 887 млрд рублей, клиентам малого и среднего бизнеса - на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 138 млрд рублей, розничным клиентам - на 24% до 236 млрд рублей.
Средства клиентов являются основным источником фондирования для группы с долей 67% от обязательств группы, или 2 165 млрд рублей, увеличившись за 9 месяцев 2021 года на 10%. Средства физических лиц составляют 51% от общего объема средств клиентов, или 1 113 млрд рублей. На долю юридических лиц приходится 49%, или 1 052 млрд рублей, на 30 сентября 2021 года (рост на 20% по итогам 9 месяцев 2021 года). В структуре средств клиентов на срочные депозиты приходится 56% от общего объема средств клиентов.
Рентабельность капитала (ROTE) за 9 месяцев 2021 года увеличилась до 19,1% с 10,9% за аналогичный период прошлого года благодаря динамичному росту регулярных банковских доходов.
Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) составил на 30 сентября 14,4%.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность на 30 сентября 2021 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru.

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