Общество 07.11.2021 12:19
0
07.11.2021 12:19
Продрогшие жильцы многоквартирного дома на улице Свердлова, 4 в городе Котово пригласили областных чиновников послушать симфонию булькающих и бурлящих звуков, издаваемых чуть теплыми батареями в их квартирах. Под обращением в адрес начальника теплоснабжения комитета ЖКХ Волгоградской области подписались 17 человек. Копия обращения есть в распоряжении редакции ИА «Высота 102».
«Постоянное бурление воды [происходит] в системе отопления нашего МКД, стоит такой шум, что некомфортно находиться в помещении, а ночевать так тем более, – пишут жители Котово чиновникам. – Такое ощущение, что постоянно идет слив или нестабильное давление в системе отопления».
По словам котовчан, такая ситуация происходит в их доме не первый год. Раньше люди считали, что это связано с постоянными поломками на котельной. Этим летом объект модернизировали, но проблема не исчезла.
«Жители дома постоянно обращаются к специалистам УК, ресурсоснабжающей организации ООО «Теплый дом», их действия по устранению недостатков теплоснабжения не приводят к положительным результатам, – написали люди областным чиновникам. – У нас постоянно холодно, болеют дети и пожилые люди, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе [это] негативно сказывается на их здоровье. Жители много раз обращались в администрацию города…, но по настоящее время проблема остается нерешенной».
Напомним, летом 2021 года суд по иску прокуратуры обязал власти Котово провести капитальный ремонт водогрейных котлов центральной котельной и заменить 49 аварийных участков тепловых сетей. На конец августа была произведена замена двух из трех аварийных котлов.
Согласно открытым данным, в городе Котово, где текущий отопительный сезон официально начался 4 октября, проживает свыше 21 тысячи человек. «Высота 102» ранее неоднократно сообщала о коммунальных авариях в этом городе, в результате которых без тепла оставались десятки жилых домов и социальные объекты.
Реклама
В Волгоградской области первый снег выпадет в середине ноября07.11.2021 13:46
Общество 07.11.2021 13:46
Военные в спецзащите обработали транспорт и здание в Волгограде07.11.2021 12:55
Общество 07.11.2021 12:55
Хроники Сталинградской битвы привезли из Волгограда на север Италии07.11.2021 09:23
Общество 07.11.2021 09:23
Завод депутата задолжал миллион за остановочные павильоны в Волгограде06.11.2021 19:16
Общество 06.11.2021 19:16
Вода цвета кофе выводит из строя технику в домах жителей поселка под Волгоградом06.11.2021 16:46
Общество 06.11.2021 16:46
Цены на картофель в Волгограде стремятся к ста рублям06.11.2021 13:48
Общество 06.11.2021 13:48
Волгоградцы научились легально зарабатывать на QR-кодах06.11.2021 08:43
Общество 06.11.2021 08:43
В хуторе в Волгоградской области ввели карантин из-за бешенства у теленка05.11.2021 17:50
Общество 05.11.2021 17:50
УК «Новый дом»: ковидные каникулы не повод откладывать заботу о жильцах05.11.2021 08:41
Общество 05.11.2021 08:41
Цены на бензин в Волгоградской области выросли на 0,1%04.11.2021 16:37
Общество 04.11.2021 16:37
Жители Волгоградской области в День народного единства опубликовали видеоролик в защиту онкодиспансера04.11.2021 14:44
Общество 04.11.2021 14:44
Волгоградского губернатора на встречу со школьниками в музее пустили по QR-коду04.11.2021 14:31
Общество 04.11.2021 14:31
В Волгоградской области подорожали гречка, картофель и яйца04.11.2021 08:25
Общество 04.11.2021 08:25
В Волгоградской области девочка повредила ногу и психику на прогулке в парке03.11.2021 20:16
Общество 03.11.2021 20:16
Житель Калмыкии купил часть здания клиники пластической хирургии в Волгограде03.11.2021 18:01
Общество 03.11.2021 18:01
Реклама