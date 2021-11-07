Общество

Жители города в Волгоградской области замерзают в доме с булькающими батареями

Общество 07.11.2021 12:19
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07.11.2021 12:19


Продрогшие жильцы многоквартирного дома на улице Свердлова, 4 в городе Котово пригласили областных чиновников послушать симфонию булькающих и бурлящих звуков, издаваемых чуть теплыми батареями в их квартирах. Под обращением в адрес начальника теплоснабжения комитета ЖКХ Волгоградской области подписались 17 человек. Копия обращения есть в распоряжении редакции ИА «Высота 102».
«Постоянное бурление воды [происходит] в системе отопления нашего МКД, стоит такой шум, что некомфортно находиться в помещении, а ночевать так тем более, – пишут жители Котово чиновникам. – Такое ощущение, что постоянно идет слив  или нестабильное давление в системе отопления».
По словам котовчан, такая ситуация происходит в их доме не первый год. Раньше люди считали, что это связано с постоянными поломками на котельной. Этим летом объект модернизировали, но проблема не исчезла.
«Жители дома постоянно обращаются к специалистам УК, ресурсоснабжающей организации ООО «Теплый дом», их действия по устранению недостатков теплоснабжения не приводят к положительным результатам, – написали люди областным чиновникам. – У нас постоянно холодно, болеют дети и пожилые люди, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе [это] негативно сказывается на их здоровье. Жители много раз обращались в администрацию города…, но по настоящее время проблема остается нерешенной».
Напомним, летом 2021 года суд по иску прокуратуры обязал власти Котово провести капитальный ремонт водогрейных котлов центральной котельной и заменить 49 аварийных участков тепловых сетей. На конец августа была произведена замена двух из трех аварийных котлов.
Согласно открытым данным, в городе Котово, где текущий отопительный сезон официально начался 4 октября, проживает свыше 21 тысячи человек. «Высота 102» ранее неоднократно сообщала о коммунальных авариях в этом городе, в результате которых без тепла оставались десятки жилых домов и социальные объекты.

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