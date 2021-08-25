



Вступило в законную силу судебное решение по иску прокурора об обеспечении надлежащего теплоснабжения жителей города Котово в Волгоградской области, где в осенне-зимний период произошло 44 коммунальные аварии. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Обязанности по организации надлежащего теплоснабжения возложены на администрацию городского поселения г. Котово. Иск был предъявлен в суд на основании результатов надзорной проверки.

Установлено, что за отопительный сезон 2019-2020 годов 35 раз производилась остановка котлов на центральной котельной в связи с их неисправностью. В 2020-2021 годах ситуация усугубилась – для проведения ремонтных работ подача тепла приостанавливалась 44 раза.





Прокуратура в судебном порядке потребовала обеспечить качественное теплоснабжение на территории городского поселения путем проведения капитального ремонта водогрейных котлов центральной котельной, а также замены 49 аварийных участков тепловых сетей. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Работы должны быть выполнены в течение 6 месяцев со дня вступления судебного решения в законную силу. Апелляционная инстанция оставила жалобу ответчика без удовлетворения.

В настоящее время произведена замена двух из трех аварийных котлов.

Согласно открытым данным, в городе Котово проживает свыше 21 тысячи человек. "Высота 102" неоднократно сообщала о коммунальных авариях в этом городе, в результате которых без тепла оставались десятки жилых домов и социальные объекты.

На фото прокуратуры Волгоградской области - новые котлы в центральной котельной Котово