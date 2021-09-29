Еще один город Волгоградской области входит в отопительный сезон





Власти городского округа Котово объявили о начале отопительного сезона с 4 октября. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение городских властей. Уже с завтрашнего дня в этом городе начнутся пробные топки в школах и других социальных учреждениях.

По информации регионального комитета ЖКХ, решения о старте отопительного периода приняты также в Еланском, Иловлинском, Октябрьском, Среднеахтубинском, Чернышковском районах, а также в городском округе-городе Урюпинске и Урюпинском районах. О подтопке социально значимых объектов – в Городищенском, Даниловском, Жирновском, Киквидзенском, Николаевском, Новоаннинском, Новониколаевском, Ольховском, Руднянском, Серафимовичском, Старополтавском, Урюпинском, Фроловском, Чернышковском районах, а также в самом Урюпинске и городском округе-город Михайловка. В Волгограде начата подтопка лечебных заведений, однако жителям домов пока даже не называют дату, когда батареи в их домах потеплеют. Власти Волжского накануне заявили о том, что планируют начать пробную подтопку жилых помещений 7 октября и напомнили, что отопительный сезон стартует, когда среднесуточные температуры устанавливаются на уровне не более 8 градусов тепла в течение 5 дней.

Власти региона ранее заявляли о готовности начать отопительный сезон раньше обычного срока в целях профилактики обострений респираторных заболеваний. Решение о старте отопительного сезона в каждом конкретном муниципалитете принимают местные органы власти.



