Еще один город Волгоградской области входит в отопительный сезон

Общество 29.09.2021 09:22
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29.09.2021 09:22
Власти городского округа Котово объявили о начале отопительного сезона с 4 октября. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение городских властей. Уже с завтрашнего дня в этом городе начнутся пробные топки в школах и других социальных учреждениях.
По информации регионального комитета ЖКХ, решения о старте отопительного периода приняты также в Еланском, Иловлинском, Октябрьском, Среднеахтубинском, Чернышковском районах, а также в городском округе-городе Урюпинске и Урюпинском районах. О подтопке социально значимых объектов – в Городищенском, Даниловском, Жирновском, Киквидзенском, Николаевском, Новоаннинском, Новониколаевском, Ольховском, Руднянском, Серафимовичском, Старополтавском, Урюпинском, Фроловском, Чернышковском районах, а также в самом Урюпинске и городском округе-город Михайловка. В Волгограде начата подтопка лечебных заведений, однако жителям домов пока даже не называют дату, когда батареи в их домах потеплеют. Власти Волжского накануне заявили о том, что планируют начать пробную подтопку жилых помещений 7 октября и напомнили, что отопительный сезон стартует, когда среднесуточные температуры устанавливаются на уровне не более 8 градусов тепла в течение 5 дней.
Власти региона ранее заявляли о готовности начать отопительный сезон раньше обычного срока в целях профилактики обострений респираторных заболеваний. Решение о старте отопительного сезона в каждом конкретном муниципалитете принимают местные органы власти.
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