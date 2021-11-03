Волгоградец задушил в общежитии престарелую соседку





В Волгограде задержан 36-летний местный житель по подозрению в убийстве одинокой 81-летней соседки по общежитию. Тело женщины несколько дней назад обнаружила ее приятельница, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Следователи установили, что 29 октября в комнате престарелой волгоградки произошел конфликт соседей на бытовой почве. Разъяренный мужчина схватил оппонентку за шею и стал душить, пока она не перестала подавать признаков жизни, после чего ушел прочь. После задержания волгоградец дал признательные показания, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.