В массовом ДТП на Второй продольной в Волгограде перевернулся внедорожник





В результате столкновения трех легковых автомобилей в Ворошиловском районе Волгограда пострадала 66-летняя пассажирка перевернувшегося внедорожника Mitsubishi. Виновником аварии, по предварительным данным, стал 20-летний водитель Lada Kalina, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Около 20.10 на перекрестке улиц Череповецкой и Гродненской мужчина за рулем отечественного автомобиля начал разворот и не уступил дорогу Mitsubishi. От удара внедорожник врезался в Renault Duster, после чего выехал на обочину и опрокинулся. Водители в ДТП не пострадали.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.