В массовом ДТП на Второй продольной в Волгограде перевернулся внедорожник

Происшествия 02.11.2021 22:06
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02.11.2021 22:06
В результате столкновения трех легковых автомобилей в Ворошиловском районе Волгограда пострадала 66-летняя пассажирка перевернувшегося внедорожника Mitsubishi. Виновником аварии, по предварительным данным, стал 20-летний водитель Lada Kalina, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Около 20.10 на перекрестке улиц Череповецкой и Гродненской мужчина за рулем отечественного автомобиля начал разворот и не уступил дорогу Mitsubishi. От удара внедорожник врезался в Renault Duster, после чего выехал на обочину и опрокинулся. Водители в ДТП не пострадали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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