Происшествия 29.10.2021 18:35
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29.10.2021 18:35
Полтора часа понадобилось спасателям и экстренным службам, чтобы провести эвакуацию посетителей и персонала ТРК «Волгамолл» в Волжском. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, письмо с сообщением о минировании пришло на электронную почту руководства ТРЦ около половины четвертого дня. В кратчайшие сроки торговый центр был обследован в том числе с участием кинологов. И уже около пяти вечера проверка была закончена – никаких взрывных устройств в ТРЦ не было обнаружено.Также в Волгограде по этой же причине были эвакуированы посетители и персонал Ворошиловского торгового центра, ТРК «Мармелад» и «Акварель».
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