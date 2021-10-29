



Полтора часа понадобилось спасателям и экстренным службам, чтобы провести эвакуацию посетителей и персонала ТРК «Волгамолл» в Волжском. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, письмо с сообщением о минировании пришло на электронную почту руководства ТРЦ около половины четвертого дня. В кратчайшие сроки торговый центр был обследован в том числе с участием кинологов. И уже около пяти вечера проверка была закончена – никаких взрывных устройств в ТРЦ не было обнаружено.

Также в Волгограде по этой же причине были эвакуированы посетители и персонал Ворошиловского торгового центра, ТРК «Мармелад» и «Акварель».