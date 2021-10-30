Здравоохранение

Получение медицинской помощи при COVID-19: проблемы и решения

Здравоохранение 30.10.2021 09:22
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30.10.2021 09:22


В связи с продолжающейся эпидемией COVID-19 многим заболевшим приходится сталкиваться с проблемами в оказании медицинской помощи.  Наиболее распространенные случаи – это сложности в вызове врача на дом, несоблюдение сроков приезда скорой помощи, отказы в госпитализации, а также недостаточно квалифицированное лечение в стационаре. По мнению экспертов ОМС, число подобных жалоб со стороны пациентов немаленькое – порядка 17% от всех жалоб в страховые медицинские организации.
Именно поэтому сейчас в системе ОМС предпринимаются все действия для того, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
Вместе с тем, конечно, ни одна система не застрахована от ошибок и сбоев. Именно поэтому так важно, чтобы пациенты или их родственники знали и понимали, что в стране имеются довольно простые и эффективные способы отстоять свои права на получение качественной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. В системе ОМС уже давно существует механизм защиты прав пациентов на всех этапах ее оказания. 
«В нашей стране создан и эффективно работает важнейший институт защиты права застрахованного на бесплатную и качественную медицинскую помощь - институт cтраховых представителей. Сегодня именно эти специалисты призваны помогать пациентам на всех этапах оказания медицинской помощи, а также оказывать, при необходимости, и правовую поддержку», - говорит член Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Надежда Гришина. - Страховые представители принимают обращения граждан, оперативно связываются с медорганизациями в решении конкретных проблем. По отдельным случаям страховые представители 3 уровня- врачи проводят экспертизу качества медицинской помощи.  Это очень важный инструмент для построения равноправного диалога, в котором во благо пациента используются профессиональные медицинские знания». 
Вот лишь несколько последних примеров, когда помощь страховых представителей оказалась оперативной и действенной.
На федеральный номер горячей линии страховой медицинской организации «Капитал МС» поступил звонок, от родственника пациентки одного из регионов. Больная в течение 5-ти дней находилась на стационарном лечении в ковидном госпитале, и её состояние быстро ухудшалось: нарастала одышка, слабость, температура регулярно повышалась более 40°С. В то же время родственники получали формальные ответы от лечащих врачей о состоянии пациентки. Страховой представитель 3 уровня связалась с заместителем главного врача по медицинской части. Не удовлетворившись полученными объяснениями, страховщик высказала предположение о необходимости перевода этого пациента в ОРИТ и настояла на его осмотре совместно с заместителем главного врача по медицинской части. Пациентка была осмотрена коллегиально, ее перевели в реанимационное отделение, была назначена адекватная терапия.
В другом регионе в контакт-центр ОМС обратилась дочь пожилых пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусом в одну из районных больниц. По словам дочери, родители находились в медицинской организации несколько дней, но лечение им не проводилось, при этом состояние здоровья ухудшалось. Страховой представитель связался с администрацией медицинской организации. После вмешательства страховой компании пациентам был проведен дополнительный осмотр. У женщины состояние было оценено как стабильное, корректировка лечения не требовалась. Мужчина находился в более тяжелом состоянии. Ему был проведен повторный рентген легких, а также организована видеоконсультация специалистов областной больницы, после чего пациент был в срочном порядке переведен на лечение в областной центр.
«И такие случаи поддержки и помощи от представителей СМО фиксируются нами регулярно по всей стране – от Якутии до Смоленска», - отмечает Надежда Гришина.
Именно поэтому в любой сложной ситуации необходимо обращение в свою страховую медицинскую организацию. 
«Алгоритм этого обращения весьма прост, - подчеркивает заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков. – Поскольку большинство СМО является крупными компаниями с региональными филиалами, с собственным круглосуточным колл-центром, куда можно дозвониться меньше, чем за минуту, ваше обращение примут в любое время суток и в короткие сроки помогут решить проблему».
На основании письменной жалобы СМО обязательно проведет экспертизу по данному случаю - экспертизу качества медицинской помощи (ЭКМП) или медико-экономическую экспертизу (МЭЭ).  Ее результат оформляется соответствующим Заключением, в котором указываются выявленные экспертом качества нарушения/дефекты, которые служат основанием применения к медицинской организации финансовых санкций в виде полного или частичного отказа в оплате медицинской помощи и/или штрафа.
СМО также окажет застрахованному содействие в получении медицинской помощи. Помощь оказывается страховым представителем СМО, который сопровождает застрахованного на всех этапах оказания медицинской помощи. 
«Причем у представителей страховой медицинской организации в таких ситуациях  масса возможностей – начиная со звонка в администрацию медицинского учреждения, подключения к решению проблемы органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, и заканчивая проведением экспертизы качества оказания медпомощи с последующим наложением штрафных санкций на медорганизацию, - подчеркивает Михаил Пушков
Также пациенту, обратившемуся в СМО с данной жалобой, предоставляется ответ, в котором указывается результат экспертизы. Заявитель, получивший результат экспертизы, вправе использовать его по своему усмотрению. По желанию застрахованного лица СМО может сопровождать его и при  судебном урегулировании претензии (помочь в составлении искового заявления, быть его представителем или третьей стороной в суде).
Таким образом, на сегодняшний день у каждого гражданина нашей страны, имеющего полис ОМС, есть возможность урегулировать конфликт с медицинским учреждением быстро, официально и цивилизованно. 
«Если у вас возникли проблемы с получением своевременной и качественной медицинской помощи, оптимальный путь - обратиться к страховому представителю. Это способ быстро получить необходимую помощь, не рискуя здоровьем или даже жизнью близких людей», - рекомендует Михаил Пушков.


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