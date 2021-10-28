Экономика 28.10.2021 12:05 Новости компаний
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28.10.2021 12:05 Новости компаний
Производство алюминия на ВгАЗе за отчетный период продемонстрировало рост на 2 % по сравнению со вторым кварталом этого года и на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем продукции составил 18 577 тонн. При этом доля продукции с добавленной стоимостью (ПДС) по сравнению с прошлым годом возросла на 64 %. Производство товарных («зеленых» и обожженных) анодов в 3 квартале нынешнего года осталось фактически на прежнем уровне и составило более 31 тысяч тонн.
С основными результатами РУСАЛа можно ознакомиться на сайте компании
Справка. РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).
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